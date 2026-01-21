Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 21/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

RSC Anderlecht werkt deze winter gericht aan een versterking in de aanval. De club bekijkt meerdere pistes en volgt daarbij vooral ervaren profielen. De zoektocht concentreert zich op spelers die onmiddellijk inzetbaar zijn. (Lees meer)