OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor

Loïc Mbe Soh verlaat Beerschot voor STVV. De 24-jarige Franse verdediger met Kameroense roots speelde anderhalf jaar op het Kiel en kwam tot 52 wedstrijden voor de Mannekes.

Mbe Soh kwam in de zomer van 2024 naar Beerschot, na passages bij Nottingham Forest en Almere City. In zijn jeugd werd hij opgeleid bij Paris Saint-Germain, waar hij zelfs zijn debuut in het eerste elftal maakte naast spelers als Neymar, Cavani en Di Maria.

Op het Kiel groeide hij al snel uit tot een publiekslieveling en een betrouwbare pion achterin. De bonkige verdediger speelde zowel in de Jupiler Pro League als in 1B, nadat Beerschot verrassend degradeerde.

Beerschot krijgt nog een half miljoen voor Mbe Soh

Met het contract dat komende zomer afliep, lonkten andere clubs. Nu maakt Mbe Soh de overstap terug naar de hoogste Belgische klasse, dit keer naar STVV van coach Wouter Vrancken. De transfer zou ongeveer 500.000 euro bedragen.

STVV is dit seizoen aan een indrukwekkend parcours bezig en staat momenteel tweede in het klassement, voor teams als Club Brugge, Anderlecht en Mechelen. Voor Mbe Soh betekent dit een stap naar een ambitieuze ploeg in topvorm.



“Ik vertrek hier met gemengde gevoelens", aldus Mbe Soh op de website van Beerschot. “Beerschot is en blijft familie voor mij. Ik hoop hen volgend jaar tegen te komen op het hoogste niveau. Beerschot-familie, ik hou van jullie en tot snel.”