'Deal is rond: Julien Duranville (ex-Anderlecht) verlaat Borussia Dortmund'

Julien Duranville zal bij een andere club speelminuten gaan verzamelen. Borussia Dortmund stuurt hem naar een andere competitie, waar hij hoopt zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen.

Volgens Sky Sport is een uitleenbeurt van Julien Duranville aan FC Basel door Borussia Dortmund nakend. De deal zou er komen zonder aankoopoptie, al zou de Zwitserse landskampioen tot het laatste moment hebben geprobeerd die toch in het contract te laten opnemen.

Gulle tegenprestatie voor Basel

De 19-jarige Belg trekt naar Zwitserland om speelminuten te vergaren en opnieuw ritme op te doen, na enkele wisselvallige seizoenen bij Dortmund. Blesslureleed speelde een grote rol.

In ruil zou FC Basel bij een eventuele latere doorverkoop recht hebben op een aanzienlijk percentage, melden de bronnen. Volgens Sky Sport Duitsland-journalist Patrick Berger vliegt de speler donderdag al richting Zwitserland.

Logische keuze om carrière nieuw leven in te blazen

Duranville, die meermaals werd afgeremd door blessures, kwam tot dusver 27 keer in actie voor de A-ploeg van Dortmund. Dit seizoen speelde hij echter slechts twee wedstrijden voor het tweede elftal in de Regionalliga.

Een uitleenbeurt lijkt dan ook een verstandige stap om zijn carrière weer op de rails te krijgen. Ook trainer Niko Kovač hintte daar onlangs op. "De wachtrij is vrij lang. Het is niet eenvoudig voor hem. Jonge spelers hebben speelminuten nodig."



