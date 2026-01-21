OFFICIEEL: Anderlecht ziet Luis Vazquez vertrekken... met aankoopoptie

Luis Vázquez (24) maakt het seizoen af bij Getafe CF. De Argentijnse spits wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door Anderlecht aan de Spaanse eersteklasser, met een optie tot aankoop.

Vázquez is sinds de zomer van 2023 actief bij Anderlecht. Toen maakte hij de overstap van Boca Juniors, waar hij in zijn thuisland als talentvolle centrumspits werd beschouwd.

In paars‑wit speelde de 1,90 m lange Argentijn tot nu toe meer dan 110 wedstrijden, maar zijn rendement bleef wisselvallig. In totaal kwam hij voor Anderlecht uit in 118 wedstrijden, waarin hij zeventien doelpunten en vier assists noteerde.

Luis Vazquez kon nooit overtuigen bij Anderlecht

Ook dit seizoen kende Vázquez moeite om zich te onderscheiden. In de Jupiler Pro League van 2025/26 staat hij op twee doelpunten en één assist in 14 optredens.

Bij Anderlecht hadden de fans het al lang gehad met de Argentijn. Kritiek op zijn rendement bleef groeien, ondanks enkele momenten waarop hij inviel en impact probeerde te maken in de aanval.



Bij Getafe hoopt de Argentijn zijn carrière nieuw leven in te blazen. De Spaanse club zoekt naar meer doelkracht en ziet in Vázquez een optie om hun aanval te versterken, met uitzicht op een definitieve overstap als hij overtuigt.