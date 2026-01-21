OFFICIEEL: Anderlecht maakt volgende aanwinst bekend: dit is hoeveel paars-wit betaalde

Danylo Sikan is officieel de nieuwe spits van Anderlecht. De 24-jarige Oekraïner komt over van het Turkse Trabzonspor en tekende in het Lotto Park een contract tot medio 2030. Volgens Turkse media bedraagt de transfersom 3,5 miljoen euro.

Sikan speelde slechts één seizoen in Turkije, maar kwam daar tot 34 officiële wedstrijden. De 1m87 lange centrumspits scoorde zeven keer voor Trabzonspor en liet regelmatig zijn fysieke kracht zien.

In Oekraïne brak Sikan door bij Shakhtar Donetsk. Voor de hoofdmacht van de Oekraïense topclub noteerde hij 31 doelpunten, waardoor hij een bewezen scorer is op hoog niveau.

Sikan moet voor meer stabiliteit vooraan bij Anderlecht zorgen

Bij Anderlecht moet Sikan voor meer ervaring en slagkracht zorgen in de aanval. Zijn komst moet de voorlinie van paars-wit aanvullen en versterken.

“Op 24-jarige leeftijd heeft Danylo al heel wat ervaring in de Oekraïense en Turkse competitie, in de Champions League en als international", zegt sportief directeur Olivier Renard.



Renard looft ook de kwaliteiten van Sikan: “Hij heeft een goede techniek, kan zich vlot in het samenspel betrekken, benut de ruimtes goed en is een sterk aanspeelpunt vooraan. Bovendien beschikt hij over een uitstekend kopspel. Danylo vormt zo een sterke extra troef voor onze voorlinie.”