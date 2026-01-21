Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier

Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier
Club Brugge speurt deze winter naar een extra flankaanvaller. Daarbij is de naam Andreas Schjelderup opgedoken, een 21-jarige Noor die momenteel onder contract ligt bij Benfica.

Schjelderup moet zich in Lissabon vooral tevredenstellen met een rol als invaller. Door het gebrek aan speelminuten volgt Club Brugge zijn situatie van dichtbij. Zijn profiel past bij blauw-zwart: jong, technisch sterk en international.

Een mogelijke transfer is echter geen evidentie. Schjelderup wordt op zo’n 14 miljoen euro geschat, een bedrag dat voor Club Brugge moeilijk haalbaar lijkt. Benfica betaalde begin 2023 nog 9 miljoen euro aan Nordsjaelland.

Andreas Schjelderup is zo'n 14 miljoen euro waard

Sinds zijn definitieve terugkeer bij Benfica in de zomer van 2024 speelde de Noor 66 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 7 doelpunten en 11 assists, cijfers die geen vaste basisplaats opleverden.

Ook op internationaal niveau wil Schjelderup stappen zetten. Hij maakt sinds vorig jaar deel uit van de Noorse nationale ploeg, maar wacht daar nog op zijn eerste goal. Meer speeltijd met het oog op het WK kan een doorslaggevende factor zijn.


Tot slot hangt er ook een randverhaal rond de winger. Schjelderup werd eerder veroordeeld voor het delen van ongepaste beelden, maar ontsnapte aan een gevangenisstraf na medewerking aan het onderzoek en excuses voor zijn fout.

