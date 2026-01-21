'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

RSC Anderlecht werkt deze winter gericht aan een versterking in de aanval. De club bekijkt meerdere pistes en volgt daarbij vooral ervaren profielen. De zoektocht concentreert zich op spelers die onmiddellijk inzetbaar zijn.

Profielkeuze en sportieve noodzaak

De Brusselse club wil een bijkomende spits aantrekken om de voorhoede te versterken. De sportieve leiding richt de aandacht op een targetspits met ervaring op het hoogste niveau. In dat kader wordt de naam van Robert Glatzel nadrukkelijk genoemd. De Duitse aanvaller kende in de 2. Bundesliga een bijzonder productief seizoen met 22 competitietreffers.

Sinds de promotie van zijn club naar de Bundesliga komt Glatzel minder aan spelen toe. Hij startte slechts één competitiewedstrijd en scoorde één keer. Door die beperkte rol wordt een vertrek in de winter als een realistische optie beschouwd. Anderlecht onderzoekt daarom of de speler haalbaar is binnen de huidige mercato.

Glatzel speelt sinds 2021 voor Hamburg en ligt er nog onder contract tot 2027. Zijn marktwaarde wordt geraamd op 1,5 miljoen euro door Transfermarkt. De langdurige verbintenis betekent dat een eventuele transfer afhankelijk is van de bereidheid van Hamburg om mee te werken.

Alternatieven en concurrentie

Naast Glatzel wordt Anderlecht ook in verband gebracht met Danylo Sikan. Het is daardoor niet duidelijk of de Duitse spits een alternatief vormt of dat de club overweegt om twee aanvallers te halen. De sportieve staf bekijkt welke profielen complementair zijn binnen de huidige kern.



Ook andere clubs tonen interesse in Glatzel. Union Berlin volgt de situatie eveneens, wat de concurrentie op de markt verhoogt. Voor Anderlecht betekent dit dat snel schakelen noodzakelijk kan zijn om een akkoord te bereiken.