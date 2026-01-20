Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Petrovic - Heekeren - Kotto - Diouf
Foto: © Photonews
Op 20/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Petrovic - Heekeren - Kotto - Diouf
OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège
Amper vier maanden na zijn komst verlaat Oumar Diouf RFC Liège alweer. De Senegalese aanvaller trekt officieel naar Sint-Truiden en wordt zo de grootste uitgaande transfer ooit in de geschiedenis van de Sang & Marine. (Lees meer)
OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent
Na een overtuigende Afrika Cup met Kameroen verlaat Samuel Kotto KAA Gent om aan de slag te gaan bij Stade de Reims. De 22-jarige centrale verdediger trekt op huurbasis naar de Franse club, met een aankoopoptie. (Lees meer)
Foto: © photonews
Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen
Anderlecht liet Mads Kikkenborg pas vertrekken nadat een vervanger was vastgelegd. Die volgde ook snel: paars-wit haalde nog dezelfde dag een nieuwe doelman naar het Lotto Park. (Lees meer)
'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'
Racing Genk heeft zich deze wintermercato nog niet geroerd. Daar zou de komende dagen verandering in kunnen komen, want de Limburgers hebben al een eerste bod uitgebracht op Petar Petrović, dat werd afgewezen. (Lees meer)
