Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Petrovic - Heekeren - Kotto - Diouf

Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 20/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Petrovic - Heekeren - Kotto - Diouf

OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

Amper vier maanden na zijn komst verlaat Oumar Diouf RFC Liège alweer. De Senegalese aanvaller trekt officieel naar Sint-Truiden en wordt zo de grootste uitgaande transfer ooit in de geschiedenis van de Sang & Marine. (Lees meer)

OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

Na een overtuigende Afrika Cup met Kameroen verlaat Samuel Kotto KAA Gent om aan de slag te gaan bij Stade de Reims. De 22-jarige centrale verdediger trekt op huurbasis naar de Franse club, met een aankoopoptie. (Lees meer)

Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen
Foto: © photonews

Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

Anderlecht liet Mads Kikkenborg pas vertrekken nadat een vervanger was vastgelegd. Die volgde ook snel: paars-wit haalde nog dezelfde dag een nieuwe doelman naar het Lotto Park. (Lees meer)

'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

Racing Genk heeft zich deze wintermercato nog niet geroerd. Daar zou de komende dagen verandering in kunnen komen, want de Limburgers hebben al een eerste bod uitgebracht op Petar Petrović, dat werd afgewezen. (Lees meer)


Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

