Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Petrovic - Heekeren - Kotto - Diouf

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 20/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Petrovic - Heekeren - Kotto - Diouf

OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

Amper vier maanden na zijn komst verlaat Oumar Diouf RFC Liège alweer. De Senegalese aanvaller trekt officieel naar Sint-Truiden en wordt zo de grootste uitgaande transfer ooit in de geschiedenis van de Sang & Marine. (Lees meer)

OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

Na een overtuigende Afrika Cup met Kameroen verlaat Samuel Kotto KAA Gent om aan de slag te gaan bij Stade de Reims. De 22-jarige centrale verdediger trekt op huurbasis naar de Franse club, met een aankoopoptie. (Lees meer)