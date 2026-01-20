'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

Racing Genk heeft zich deze wintermercato nog niet geroerd. Daar zou de komende dagen verandering in kunnen komen, want de Limburgers hebben al een eerste bod uitgebracht op Petar Petrović, dat werd afgewezen.

Terwijl sommige clubs zich al zeer actief toonden bij de start van de wintermercato, kozen andere ervoor om te wachten op de juiste opportuniteiten en kochten of verkochten ze voorlopig nog geen enkele speler.

Dat is onder meer het geval bij Racing Genk, al lijkt daar nu toch beweging in te komen. Volgens Lorenzo Lepore, Italiaans journalist voor Tvdellosport en BalkansSports, hebben de Limburgers een eerste bod uitgebracht op Petar Petrović.

De 20-jarige Servische centrale verdediger is een onbetwiste titularis bij Javor-Matis, de huidige nummer 13 in de Servische competitie. Dit seizoen speelde hij al 19 competitiewedstrijden, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf.

Eerste bod van Genk geweigerd voor Petar Petrović

De marktwaarde van Petrović wordt door Transfermarkt geschat op één miljoen euro, maar het openingsbod van Genk zou door zijn club zijn afgewezen. Genk is bovendien niet de enige gegadigde.

Ook Parma zou interesse tonen in de jonge verdediger en een poging hebben ondernomen, eveneens zonder succes. Javor-Matis hoopt zo de prijs op te drijven om zijn speler uiteindelijk aan de hoogste bieder te verkopen.



