'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Racing Genk heeft zich deze wintermercato nog niet geroerd. Daar zou de komende dagen verandering in kunnen komen, want de Limburgers hebben al een eerste bod uitgebracht op Petar Petrović, dat werd afgewezen.

Terwijl sommige clubs zich al zeer actief toonden bij de start van de wintermercato, kozen andere ervoor om te wachten op de juiste opportuniteiten en kochten of verkochten ze voorlopig nog geen enkele speler.

Dat is onder meer het geval bij Racing Genk, al lijkt daar nu toch beweging in te komen. Volgens Lorenzo Lepore, Italiaans journalist voor Tvdellosport en BalkansSports, hebben de Limburgers een eerste bod uitgebracht op Petar Petrović.

De 20-jarige Servische centrale verdediger is een onbetwiste titularis bij Javor-Matis, de huidige nummer 13 in de Servische competitie. Dit seizoen speelde hij al 19 competitiewedstrijden, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf.

Eerste bod van Genk geweigerd voor Petar Petrović

De marktwaarde van Petrović wordt door Transfermarkt geschat op één miljoen euro, maar het openingsbod van Genk zou door zijn club zijn afgewezen. Genk is bovendien niet de enige gegadigde.

Ook Parma zou interesse tonen in de jonge verdediger en een poging hebben ondernomen, eveneens zonder succes. Javor-Matis hoopt zo de prijs op te drijven om zijn speler uiteindelijk aan de hoogste bieder te verkopen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Javor Ivanjica
Petar Petrovic

Meer nieuws

Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

15:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

15:03
Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

15:30
OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

15:03
OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

15:03
1
Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

14:40
2
Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

14:00
Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

14:20
OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

13:30
1
Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

13:00
1
Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

12:20
1
Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

12:00
De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf

De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf

11:40
2
'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

11:20
3
Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan" De derde helft

Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan"

11:00
Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

10:30
1
DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

10:00
Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

09:30
2
'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

09:00
2
Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

08:20
3
Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

08:40
8
🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

07:20
Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

08:00
'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

07:30
1
Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

07:40
'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

07:00
16
DONE DEAL: indruk gemaakt bij Lokeren, Gent en Kortrijk, maar nu via Nederland naar ... Frankrijk

DONE DEAL: indruk gemaakt bij Lokeren, Gent en Kortrijk, maar nu via Nederland naar ... Frankrijk

06:30
Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

18:40
Hoopgevend? Zo zit het met de grote terugkeer van Romelu Lukaku

Hoopgevend? Zo zit het met de grote terugkeer van Romelu Lukaku

23:00
Alarmfase rood voor KAA Gent: 'Aanvaller plots begeerd in verschillende toplanden'

Alarmfase rood voor KAA Gent: 'Aanvaller plots begeerd in verschillende toplanden'

22:40
1
FIFA komt met slecht nieuws voor Rode Duivels

FIFA komt met slecht nieuws voor Rode Duivels

22:20
8
De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

19:20
1
Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

22:00
10
In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse Analyse

In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse

21:30
1
Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

20:40
Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

21:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club rinus michels rinus michels over Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen The Purple Knight The Purple Knight over 'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen' GertjeFCB GertjeFCB over Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw" rinus michels rinus michels over Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan Standard 2.0 Standard 2.0 over Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard mantoch mantoch over OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie" Lewmax Lewmax over Dit hebben ze bij KV Kortrijk te zeggen na nederlaag op Patro Eisden De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken' RememberLierse RememberLierse over Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved