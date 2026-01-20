Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

Anderlecht liet Mads Kikkenborg pas vertrekken nadat een vervanger was vastgelegd. Die volgde ook snel: paars-wit haalde nog dezelfde dag een nieuwe doelman naar het Lotto Park.

Dinsdag raakte officieel bekend dat Mads Kikkenborg Anderlecht verlaat voor Molde FK. Zijn vertrek was afhankelijk van de komst van een vervanger, waardoor we van paars-wit later op de dag nog nieuws mochten verwachten.

Dat is er nu ook gekomen. De Brusselaars kondigden officieel de komst van Justin Heekeren aan. De 25-jarige doelman komt over van Schalke 04, dat in de Duitse tweede klasse speelt.

Justin Heekeren moet concurrentie aangaan met Coosemans

De Duitse doelman tekende een contract tot 2029 in het Lotto Park. Van januari 2024 tot en met juni 2024 was hij al actief in België, toen Schalke hem uitleende aan Patro Eisden Maasmechelen.

Heekeren zal de concurrentie moeten aangaan met Colin Coosemans. Die zal pas in februari over zijn toekomst bij de club beslissen. Zijn keuze hing ook af van het profiel dat Anderlecht binnenhaalde als tweede keeper.

Olivier Renard reageerde bij de clubmedia al gelukkig op de komst van zijn nieuwe doelman. "Justin is een complete doelman: fysiek imposant, goede reflexen en goed met beide voeten. We heten hem van harte welkom bij de club."