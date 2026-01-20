Autoritaire leider SK Beveren slankt kern af en laat speler vroegtijdig vertrekken

Het avontuur van Yutaka Michiwaki bij SK Beveren zit er vroeger dan gepland op. In onderling overleg werd beslist om de huurovereenkomst met moederclub Roasso Kumamoto stop te zetten.

De 19-jarige Japanse spits kwam in de zomer van 2024 naar het Waasland. Als achttienjarige maakte hij toen indruk met zijn aanvallende kwaliteiten.

In zijn eerste seizoen op de Freethiel kwam Michiwaki in alle competities samen 23 keer in actie. Daarin was hij goed voor vier doelpunten.

Beveren kon Yutuka Michiwaki niet genoeg speelminuten geven

Dit seizoen kreeg hij echter minder kansen. In acht wedstrijden verzamelde hij amper 76 speelminuten bij de autoritaire leider.

Dat gebrek aan speeltijd lag aan de basis van de beslissing. “We konden Yutaka niet de gewenste speelminuten garanderen,” verklaart General Manager Sports Bob Peeters.



“Voor zijn ontwikkeling is het beter dat hij elders minuten kan maken en aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière kan beginnen,” besloot Peeters.