Clubs staan in de rij voor Arne Engels: Rode Duivel kan vertrekken bij Celtic

Hoewel hij nog altijd een vaste waarde is bij Celtic Glasgow, staat Arne Engels dit seizoen wat minder in de aandacht. Dat kan echter snel veranderen, want RB Leipzig houdt de Belgische middenvelder nauwlettend in de gaten en denkt aan een mogelijke terugkeer naar de Bundesliga.

Vorig seizoen was hij goed voor negen doelpunten en vijf assists in de competitie, indrukwekkende cijfers voor een middenvelder met een eerder defensief profiel. Dit seizoen treedt Arne Engels iets minder op de voorgrond.

Individueel blijft de Rode Duivel nochtans belangrijk, met vier goals en vijf assists in alle competities samen. Hij is nog steeds een vaste basisspeler, maar is wat uit beeld geraakt door het moeilijke seizoen van Celtic in Schotland.

De middenvelder ligt nog onder contract tot 30 juni 2028 en blijft een sleutelspeler in Glasgow. Toch volgen meerdere clubs uit de Europese top vijf zijn situatie op de voet, met het oog op een mogelijke transfer deze winter of na het seizoen.

Arne Engels op de radar van meerdere clubs

Volgens Sky Sport Germany overweegt RB Leipzig om Arne Engels aan te trekken, zeker als hun eerste doelwit Rocco Reitz uiteindelijk niet naar de Bundesliga-club zou komen. Volgens dezelfde bron zijn de opties voor de 22-jarige Belg ruim.

Celtic zou al verschillende informatieaanvragen hebben ontvangen voor zijn middenvelder, die op Transfermarkt momenteel op 10 miljoen euro wordt geschat. Engels zou zo kunnen terugkeren naar de Bundesliga, die hij in de zomer van 2024 verliet toen hij voor 13 miljoen euro van Augsburg naar Celtic trok.



