OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

Na een overtuigende Afrika Cup met Kameroen verlaat Samuel Kotto KAA Gent om aan de slag te gaan bij Stade de Reims. De 22-jarige centrale verdediger trekt op huurbasis naar de Franse club, met een aankoopoptie.

Voor de Afrika Cup en de Marc Brys-soap die leidde tot de aanstelling van David Pagou, werd Samuel Kotto nog nooit geselecteerd voor de nationale ploeg van Kameroen. Daar kwam dus verandering in.

Tot ieders verrassing werd de centrale verdediger alsnog opgeroepen voor de Afrika Cup, waar hij een overtuigend toernooi speelde. Hij stond in alle wedstrijden in de basis, behalve in het laatste groepsduel tegen Mozambique, tot aan de uitschakeling van de Ontembare Leeuwen tegen Marokko in de kwartfinales.

Samuel Kotto verlaat Gent voor Stade Reims

Bij KAA Gent had Kotto het nochtans moeilijk. Sinds het begin van het seizoen kwam hij slechts acht keer in actie in de competitie. Zijn sterke Afrika Cup deed zijn marktwaarde echter plots fors stijgen. Zijn prestaties op het continent wekten de interesse van meerdere clubs en brachten een vertrek uit de Planet Group Arena snel dichterbij.

Dat vertrek werd dinsdagmorgen ook officieel bevestigd. De 22-jarige verdediger verlaat de Buffalo’s en tekent bij Stade de Reims, momenteel vijfde in de Franse Ligue 2 en gecoacht door Karel Geraerts.

Samuel Kotto wordt door KAA Gent uitgeleend aan Reims, met een niet-verplichte aankoopoptie. Indien die optie wordt gelicht, kan de Kameroense international tot 2030 onder contract liggen bij de Franse club.



