OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

Amper vier maanden na zijn komst verlaat Oumar Diouf RFC Liège alweer. De Senegalese aanvaller trekt officieel naar Sint-Truiden en wordt zo de grootste uitgaande transfer ooit in de geschiedenis van de Sang & Marine.

Na de verkoop van Adriano Bertaccini aan STVV begin 2024 posteerde RFC Luik Zakaria Atteri als diepe spits, in afwachting van de komst van een echte nummer negen als vervanger. Deze zomer werd Oumar Diouf getest bij de Sang et Marine en hij maakte al snel een sterke indruk.

Met overtuigende prestaties in de oefenwedstrijden en acht doelpunten in de Challenger Pro League trok de 22-jarige aanvaller snel de aandacht van verschillende 1A-clubs. Aan interesse was er absoluut geen gebrek.

Er meldden zich heel wat gegadigden, waaronder Pafos en Qarabag uit het buitenland, maar uiteindelijk waren KAA Gent en Sint-Truiden het meest concreet. Oumar Diouf zat dit weekend dan ook niet in de selectie van RFC Luik voor de wedstrijd tegen Francs Borains, een duidelijk teken dat een vertrek nakend was.

Oumar Diouf verlaat Club Luik en trekt naar STVV

Dinsdagnamiddag werd het nieuws officieel bekendgemaat. Oumar Diouf verlaat RFC Luik amper vier maanden na zijn komst en tekent bij Sint-Truiden. Zo treedt hij in de voetsporen van Adriano Bertaccini.

Lees ook... 'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'›

Voor RFC Luik is het een gouden zaak. De club haalde Diouf binnen voor minder dan 100.000 euro en verkoopt hem nu in januari voor 1 miljoen euro, exclusief bonussen. In totaal kan de transfersom oplopen tot 1,2 miljoen euro. Onder begeleiding van zijn makelaar Charbel Ersoy ondertekende Diouf een contract tot juni 2029 bij de Limburgse club.