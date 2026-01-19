Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Onyedika

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 19/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Onyedika

'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?'

Aston Villa onderzoekt mogelijke versterkingen na het uitvallen van Boubacar Kamara. De club toont daarbij interesse in Raphael Onyedika, al is er stevige concurrentie uit Turkije. (Lees meer)