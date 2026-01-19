📷 'Kapers op de kust: plotse ommekeer in transferdossier van Raphael Onyedika?'

Aston Villa onderzoekt mogelijke versterkingen na het uitvallen van Boubacar Kamara. De club toont daarbij interesse in Raphael Onyedika, al is er stevige concurrentie uit Turkije.

Zoektocht naar vervanger voor Kamara

Aston Villa bekijkt verschillende opties om het middenveld te versterken na de knieblessure van Kamara. Coach Unai Emery gaf voorafgaand aan de wedstrijd tegen Everton een stand van zaken over de speler. De onzekerheid over de duur van zijn afwezigheid leidt tot een versnelde zoektocht naar alternatieven.

Volgens informatie van Sacha Tavolieri heeft Villa contact opgenomen over de situatie van Raphael Onyedika. De middenvelder van Club Brugge speelde dit seizoen al meer dan twintig wedstrijden, waaronder meerdere in de Champions League. Zijn fysieke en technische profiel wordt in Engeland als geschikt beschouwd voor de intensiteit van de Premier League.

Concurrentie uit Turkije

Naast Villa volgt ook Galatasaray het dossier van nabij. De Turkse club zou momenteel de meest waarschijnlijke bestemming zijn. De belangstelling van meerdere clubs maakt de onderhandelingen complexer, zeker omdat Onyedika nog anderhalf jaar onder contract staat.

Aston Villa speelt in de tweede seizoenshelft op verschillende fronten en zoekt daarom extra diepte in de selectie. Onyedika wordt gezien als een mogelijke rotatiespeler die de kern kan versterken, zeker nu eerdere pistes zoals Conor Gallagher niet haalbaar bleken.

Financiële parameters nog onduidelijk

Er is voorlopig geen informatie over de mogelijke transfersom die Villa bereid zou zijn te betalen. De marktwaarde van Onyedika wordt rond door Transfermarkt twintig miljoen euro geschat, maar Club Brugge heeft geen haast om te verkopen gezien de resterende contractduur. Toch gaf het onlangs nog zijn woord aan Onyedika dat hij deze winter mag vertrekken.





De komende dagen moeten duidelijk maken of Villa de interesse zal concretiseren. De blessure van Kamara versnelt de noodzaak tot handelen, maar de concurrentie en de contractuele situatie maken het dossier allesbehalve eenvoudig.