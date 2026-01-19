OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

Het vertrek van Mohamed Guindo hing al enkele dagen in de lucht. Inmiddels is dat nu ook officieel bevestigd.

Enkele dagen geleden hadden we het al over de mogelijkheid dat Mohamed Guindo RAAL zou verlaten. De 22-jarige aanvaller begon het seizoen als titularis, maar zag zijn speeltijd slinken door de komst van Jerry Afriyie, Pape Fall en Oucasse Mendy op zijn positie. Dit seizoen kon hij voorlopig nog niet scoren.

Hoewel Frédéric Taquin met twee centrumspitsen speelt en Guindo tegen Club Brugge nog een basisplaats gaf (voor het eerst sinds speeldag zes), werd een vertrek om elders meer speelminuten te verzamelen steeds waarschijnlijker.

Vorig seizoen speelde Guindo nochtans een belangrijke rol in de promotie van de Wolven, met 8 doelpunten en 3 assists in 1B. Om opnieuw wedstrijden aan elkaar te kunnen rijgen, koos de 22-jarige Malinees voor een huurtransfer.

Op zoek naar goals in Frankrijk

De aanvaller, die tot zijn 19e werd opgeleid bij Anderlecht, zal het seizoen uitdoen bij Clermont in de Franse Ligue 2. Er werd geen aankoopoptie bedongen, waardoor Guindo volgend seizoen terugkeert naar de RAAL voor het laatste jaar van zijn contract.

In afwachting moet hij de huidige twaalfde in Ligue 2 vooruithelpen. "Ik ben hier om de club te helpen haar seizoensdoelstellingen te behalen. Ik leef voor doelpunten, uiteraard in dienst van het team, maar ik ben hier om te scoren”, klinkt het in het officiële clubbericht. Het is al het tweede vertrek voor Les Loups deze winter, na dat van Lucas Bretelle richting Le Mans.



