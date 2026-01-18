Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Duranville - Kotto - Erabi

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 18/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Duranville - Kotto - Erabi

'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

KAA Gent staat op het punt om Samuel Kotto te verkopen aan Stade Reims. De Franse club nadert een akkoord, waardoor Gent een aanzienlijke meerwaarde kan realiseren op de verdediger. (Lees meer)

'Alle aanbiedingen geweigerd, op één na: dossier Duranville lijkt beslecht'

Het dossier rond Julien Duranville lijkt in een beslissende fase te komen. Borussia Dortmund en de speler zelf hebben volgens nieuwe informatie een duidelijke voorkeur uitgesproken voor één concrete piste. (Lees meer)

'Mag hij dan al spelen? Volgende tegenstander wil overbodige pion van KRC Genk'

KRC Genk zoekt een oplossing voor Jusef Erabi, die in de hiërarchie is weggezakt. FC Utrecht toont belangstelling voor een huurdeal, maar een snelle inzetbaarheid in Europa lijkt uitgesloten. (Lees meer)


Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

