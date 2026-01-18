Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Duranville - Kotto - Erabi

'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

KAA Gent staat op het punt om Samuel Kotto te verkopen aan Stade Reims. De Franse club nadert een akkoord, waardoor Gent een aanzienlijke meerwaarde kan realiseren op de verdediger. (Lees meer)

'Alle aanbiedingen geweigerd, op één na: dossier Duranville lijkt beslecht'

Het dossier rond Julien Duranville lijkt in een beslissende fase te komen. Borussia Dortmund en de speler zelf hebben volgens nieuwe informatie een duidelijke voorkeur uitgesproken voor één concrete piste. (Lees meer)

'Mag hij dan al spelen? Volgende tegenstander wil overbodige pion van KRC Genk'

KRC Genk zoekt een oplossing voor Jusef Erabi, die in de hiërarchie is weggezakt. FC Utrecht toont belangstelling voor een huurdeal, maar een snelle inzetbaarheid in Europa lijkt uitgesloten. (Lees meer)