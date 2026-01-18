'Gevorderde interesse: topclub meldt zich voor Christos Tzolis'

Christos Tzolis blijft ondanks zijn blessure en het mislopen van de Gouden Schoen een veelgevraagde speler op de transfermarkt. Zowel in Spanje als Italië groeit de belangstelling voor de flankaanvaller van Club Brugge.

Blessure en gemiste bekroning

Tzolis behoorde tot de genomineerden voor de Gouden Schoen, maar eindigde uiteindelijk buiten de prijzen. De speler is bovendien geblesseerd en reist niet mee naar Kazachstan voor het Champions League-duel van dinsdag. Zijn afwezigheid maakt dat Club Brugge voorlopig geen beroep op hem kan doen in een mogelijk cruciale Europese week.

Ondanks die omstandigheden blijft de interesse in de Griekse aanvaller toenemen. Transferjournalist Ekrem Konur meldt dat Atlético Madrid gevorderde interesse toont in de Griekse speler. De Spaanse club volgt hem al langer en ziet in hem een versterking voor de flank.

Interesse uit meerdere topcompetities

Ook in Italië wordt Tzolis nauwlettend gevolgd. Napoli zou hem op de radar hebben als mogelijke vervanger van Noa Lang, mocht de ex-speler van Club Brugge deze winter vertrekken. De Italiaanse club bekijkt verschillende opties, maar Tzolis behoort volgens Konur tot de concrete pistes.

Club Brugge houdt echter vast aan een duidelijk standpunt. Blauw-zwart wil eigenlijk dat Tzolis pas komende zomer vertrekt. De Bruggelingen willen hun basisspeler niet midden in het seizoen laten vertrekken.

De clubleiding ziet Tzolis als een belangrijke pion voor de rest van de campagne. Een vertrek in januari wordt daarom uitgesloten, tenzij een uitzonderlijk bod binnenkomt. De speler zelf werkt intussen verder aan zijn revalidatie.