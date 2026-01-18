'Anderlecht informeert naar speler met afkoopsom van 30 miljoen euro in zijn contract'

'Anderlecht informeert naar speler met afkoopsom van 30 miljoen euro in zijn contract'
Anderlecht heeft zich volgens Spaanse berichtgeving gemeld voor Pablo Garcia. De jonge flankaanvaller van Real Betis lijkt echter niet van plan om deze winter te vertrekken.

Interesse uit België en Turkije

Het Spaanse El Desmarque meldt dat zowel Anderlecht als Galatasaray recent informatie hebben opgevraagd over de voorwaarden voor een mogelijke transfer van Garcia. De 19‑jarige winger speelde dit seizoen twaalf competitiewedstrijden en leverde één assist af.

Hij behoort bovendien tot de Spaanse U21‑selectie, waarvoor hij vier keer uitkwam en één keer scoorde. Zijn contract bij Real Betis loopt tot 2029, waardoor geïnteresseerde clubs rekening moeten houden met een langdurige verbintenis.

In oktober 2025 werd gemeld dat in zijn overeenkomst een afkoopsom van dertig miljoen euro is opgenomen. Dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan zijn huidige marktwaarde van tien miljoen euro. De Spaanse club lijkt dan ook in een sterke onderhandelingspositie te zitten.

Speler wil wintertransfer vermijden

Garcia zou volgens dezelfde berichtgeving niet openstaan voor een vertrek tijdens de winterperiode, ook niet op uitleenbasis. De speler wil het seizoen bij Betis afmaken en ziet een tussentijdse overstap niet zitten. Daardoor lijken de kansen op een onmiddellijke transfer beperkt.


Voor Anderlecht betekent dit dat een eventuele overstap pas in de zomer opnieuw bespreekbaar kan worden. De Brusselse club volgt de flankaanvaller al langer, maar moet rekening houden met de wensen van de speler en de financiële voorwaarden.

