'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent staat op het punt om Samuel Kotto te verkopen aan Stade Reims. De Franse club nadert een akkoord, waardoor Gent een aanzienlijke meerwaarde kan realiseren op de verdediger.

Reims dicht bij akkoord met Gent

Vanmorgen lieten we al weten dat Stade Reims ver gevorderd in de onderhandelingen over Samuel Kotto. De verdediger keerde onlangs terug van de Afrika Cup, waar Kameroen in de kwartfinales werd uitgeschakeld.

Zijn toekomst bij Gent lijkt echter kort te worden, aangezien meerdere clubs deze winter interesse toonden. Reims, momenteel vierde in de Ligue 2, zou een bod hebben uitgebracht van ongeveer vier miljoen euro, aangevuld met variabele bonussen, om de resterende contractduur van tweeënhalf jaar af te kopen, zo meldt L’Equipe.

Kotto doorliep zijn opleiding in Kameroen en maakte vervolgens indruk in Zweden. Na zijn periode bij Malmö verhuisde hij in januari 2025 naar Gent, dat toen 850.000 euro betaalde voor zijn komst. De Belgische club staat nu voor een aanzienlijke financiële winst.

Interesse uit topcompetities

Naast Reims werd Kotto ook gevolgd door andere clubs. FC Barcelona zou gecharmeerd zijn geraakt door zijn prestaties op de Afrika Cup. Toch lijkt de Franse tweedeklasser de beste papieren te hebben om de transfer af te ronden.

Lees ook... Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen"
Verschillende transferjournalisten bevestigen de overstap ondertussen al. De onderhandelingen zouden zich in de laatste fase bevinden. De aanwezigheid van coach Karel Geraerts en landgenoot Théo Leoni maakt de overstap voor Kotto extra aantrekkelijk. Indien de transfer wordt afgerond, realiseert Gent een aanzienlijke winst op een speler die slechts een jaar geleden werd aangetrokken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Samuel Kotto

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Kotto - Duranville - Erabi

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/01: Kotto - Duranville - Erabi

21:40
Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen" Reactie

Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen"

18:15
5
Hasi verraste met deze naam tegen KAA Gent: blijft hij dan toch gewoon bij Anderlecht?

Hasi verraste met deze naam tegen KAA Gent: blijft hij dan toch gewoon bij Anderlecht?

18:30
Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn"

Coosemans heel duidelijk en zwaar gefrustreerd: "Gent mag Hein Vanhaezebrouck dankbaar zijn"

17:01
5
KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!" Reactie

KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!"

16:15
4
'KAA Gent kan volgende slag slaan: Franse club mengt zich in strijd om zeer gewilde pion'

'KAA Gent kan volgende slag slaan: Franse club mengt zich in strijd om zeer gewilde pion'

07:00
4
Gent heeft revanche tegen Anderlecht beet dankzij wondermooie goal Araujo en invaller Dean

Gent heeft revanche tegen Anderlecht beet dankzij wondermooie goal Araujo en invaller Dean

15:34
KAA Gent realiseert knappe comeback tegen Anderlecht: dit zei Rik De Mil tijdens de rust tegen zijn spelers

KAA Gent realiseert knappe comeback tegen Anderlecht: dit zei Rik De Mil tijdens de rust tegen zijn spelers

16:00
1
Club Brugge zal vloeken: STVV en OHL zorgen voor razendspannende match met terechte winnaar

Club Brugge zal vloeken: STVV en OHL zorgen voor razendspannende match met terechte winnaar

21:14
Winterse exit in de maak: Anderlecht ziet Spaanse oplossing opduiken voor overbodige aanvaller

Winterse exit in de maak: Anderlecht ziet Spaanse oplossing opduiken voor overbodige aanvaller

15:30
1
Ook KAA Gent krijgt stevige opdoffer te verwerken tijdens topper tegen Anderlecht

Ook KAA Gent krijgt stevige opdoffer te verwerken tijdens topper tegen Anderlecht

15:00
'Alle aanbiedingen geweigerd, op één na: dossier Duranville lijkt beslecht'

'Alle aanbiedingen geweigerd, op één na: dossier Duranville lijkt beslecht'

21:20
Hasi met de handen in het haar: Anderlecht krijgt zware domper te verwerken tegen Gent

Hasi met de handen in het haar: Anderlecht krijgt zware domper te verwerken tegen Gent

13:49
'Mag hij dan al spelen? Volgende tegenstander wil overbodige pion van KRC Genk'

'Mag hij dan al spelen? Volgende tegenstander wil overbodige pion van KRC Genk'

21:00
Charleroi klaart klus in eerste helft tegen een zwak Standard

Charleroi klaart klus in eerste helft tegen een zwak Standard

20:25
Cercle Brugge grijpt in en voert wijzigingen door in technische staf

Cercle Brugge grijpt in en voert wijzigingen door in technische staf

20:30
🎥 Scoren tegen Barcelona en zorgen voor misser van het jaar: toekomstige Anderlecht-spits kan het allemaal

🎥 Scoren tegen Barcelona en zorgen voor misser van het jaar: toekomstige Anderlecht-spits kan het allemaal

17:15
David Hubert met de handen in het haar: plots drie (!) sterkhouders van Union geschorst

David Hubert met de handen in het haar: plots drie (!) sterkhouders van Union geschorst

20:00
Oosting neemt geen blad voor de mond na eerste nederlaag met Antwerp

Oosting neemt geen blad voor de mond na eerste nederlaag met Antwerp

19:30
11
Spelers van Club Brugge krijgen reeks speciale opdrachten op vliegtuig richting Kazachstan

Spelers van Club Brugge krijgen reeks speciale opdrachten op vliegtuig richting Kazachstan

19:00
7
Ferme stunt en 6 op 6 tegen Antwerp: hekkensluiter Dender pakt eerste thuiszege van het seizoen

Ferme stunt en 6 op 6 tegen Antwerp: hekkensluiter Dender pakt eerste thuiszege van het seizoen

17:58
📷 Wat gebeurde er vanmiddag in de Challenger Pro League?

📷 Wat gebeurde er vanmiddag in de Challenger Pro League?

17:57
Hij nam al afscheid van zijn ploegmaats: Beerschot-aanvoerder vertrekt naar deze JPL-club

Hij nam al afscheid van zijn ploegmaats: Beerschot-aanvoerder vertrekt naar deze JPL-club

17:30
2
De situatie wordt steeds moeilijker: zeer slecht nieuws voor deze Rode Duivel

De situatie wordt steeds moeilijker: zeer slecht nieuws voor deze Rode Duivel

16:30
1
Straks eerste doelman van Club? Jackers maakte geen goede beurt tegen La Louvière Analyse

Straks eerste doelman van Club? Jackers maakte geen goede beurt tegen La Louvière

15:15
12
Gent-spits Max Dean droomt luidop: "De mooiste voetbalclub ter wereld"

Gent-spits Max Dean droomt luidop: "De mooiste voetbalclub ter wereld"

10:30
2
Zeven uur vliegen én zware domper: Club Brugge zonder absolute sterkhouder naar Kairat Almaty

Zeven uur vliegen én zware domper: Club Brugge zonder absolute sterkhouder naar Kairat Almaty

14:30
2
Akkoord is bereikt: STVV troeft Gent en Standard af voor CPL-revelatie

Akkoord is bereikt: STVV troeft Gent en Standard af voor CPL-revelatie

13:30
Antwerp, Gent en Standard opgepast: Frank Boeckx ziet verrassende PO1-kandidaat

Antwerp, Gent en Standard opgepast: Frank Boeckx ziet verrassende PO1-kandidaat

12:30
Pocognoli helemaal afgemaakt in Frankrijk, volgt ontslag snel? "Hij moet eruit, slechter kan het toch niet"

Pocognoli helemaal afgemaakt in Frankrijk, volgt ontslag snel? "Hij moet eruit, slechter kan het toch niet"

13:00
3
"Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union

"Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union

12:00
5
LIVE: Gent zoekt revanche, Anderlecht wil bevestigen, maar heeft defensieve zorgen

LIVE: Gent zoekt revanche, Anderlecht wil bevestigen, maar heeft defensieve zorgen

02:22
'Twee nieuwe Premier League-clubs denken aan Seys: Club Brugge plakt er stevig prijskaartje op'

'Twee nieuwe Premier League-clubs denken aan Seys: Club Brugge plakt er stevig prijskaartje op'

11:30
7
Nicky Hayen laat aanvaller volledig links liggen: snelle exit voor zomertransfer bij Genk?

Nicky Hayen laat aanvaller volledig links liggen: snelle exit voor zomertransfer bij Genk?

11:00
'Transferdoelwit van KAA Gent plots in beeld bij Anderlecht'

'Transferdoelwit van KAA Gent plots in beeld bij Anderlecht'

23:00
Vincent Euvrard is duidelijk: er zullen nog spelers vertrekken bij Standard

Vincent Euvrard is duidelijk: er zullen nog spelers vertrekken bij Standard

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Oosting neemt geen blad voor de mond na eerste nederlaag met Antwerp Johnnie Walker Johnnie Walker over STVV - OH Leuven: 1-0 sarah. sarah. over Hij nam al afscheid van zijn ploegmaats: Beerschot-aanvoerder vertrekt naar deze JPL-club FCB vo altijd FCB vo altijd over Spelers van Club Brugge krijgen reeks speciale opdrachten op vliegtuig richting Kazachstan Nelvafrel Nelvafrel over KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!" Luf Luf over KV Mechelen-coach Vanderbiest is duidelijk na nipte nederlaag bij Union Standard 2.0 Standard 2.0 over Charleroi - Standard: 2-0 Stefaan_82 Stefaan_82 over Straks eerste doelman van Club? Jackers maakte geen goede beurt tegen La Louvière Andreas2962 Andreas2962 over "Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union storfstievel storfstievel over "Mijn god, die tweede helft...": Vincent Kompany spreekt na waanzinnige remontada van Bayern München Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved