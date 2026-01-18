'Mooie winst op komst: dit bedrag strijkt KAA Gent op voor Kotto'

KAA Gent staat op het punt om Samuel Kotto te verkopen aan Stade Reims. De Franse club nadert een akkoord, waardoor Gent een aanzienlijke meerwaarde kan realiseren op de verdediger.

Reims dicht bij akkoord met Gent

Vanmorgen lieten we al weten dat Stade Reims ver gevorderd in de onderhandelingen over Samuel Kotto. De verdediger keerde onlangs terug van de Afrika Cup, waar Kameroen in de kwartfinales werd uitgeschakeld.

Zijn toekomst bij Gent lijkt echter kort te worden, aangezien meerdere clubs deze winter interesse toonden. Reims, momenteel vierde in de Ligue 2, zou een bod hebben uitgebracht van ongeveer vier miljoen euro, aangevuld met variabele bonussen, om de resterende contractduur van tweeënhalf jaar af te kopen, zo meldt L’Equipe.

Kotto doorliep zijn opleiding in Kameroen en maakte vervolgens indruk in Zweden. Na zijn periode bij Malmö verhuisde hij in januari 2025 naar Gent, dat toen 850.000 euro betaalde voor zijn komst. De Belgische club staat nu voor een aanzienlijke financiële winst.

Interesse uit topcompetities

Naast Reims werd Kotto ook gevolgd door andere clubs. FC Barcelona zou gecharmeerd zijn geraakt door zijn prestaties op de Afrika Cup. Toch lijkt de Franse tweedeklasser de beste papieren te hebben om de transfer af te ronden.

Lees ook... Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen"›

Verschillende transferjournalisten bevestigen de overstap ondertussen al. De onderhandelingen zouden zich in de laatste fase bevinden. De aanwezigheid van coach Karel Geraerts en landgenoot Théo Leoni maakt de overstap voor Kotto extra aantrekkelijk. Indien de transfer wordt afgerond, realiseert Gent een aanzienlijke winst op een speler die slechts een jaar geleden werd aangetrokken.