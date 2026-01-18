'Mag hij dan al spelen? Volgende tegenstander wil overbodige pion van KRC Genk'

KRC Genk zoekt een oplossing voor Jusef Erabi, die in de hiërarchie is weggezakt. FC Utrecht toont belangstelling voor een huurdeal, maar een snelle inzetbaarheid in Europa lijkt uitgesloten.

Interesse uit Nederland voor Genk‑aanvaller

Erabi komt bij Genk steeds minder aan spelen toe en de club bekijkt daarom alternatieven voor de Zweedse spits. Volgens berichtgeving uit Nederland heeft FC Utrecht zich gemeld om hem tijdelijk over te nemen.

De Eredivisieclub zoekt aanvallende versterking en ziet in Erabi een haalbare optie. De timing is opvallend, aangezien Utrecht donderdag Genk ontvangt in de League Phase van de Europa League. Door de Europese regels kan Erabi, zelfs bij een snelle overgang, niet worden ingezet tegen zijn huidige werkgever.

Europese lijst

Clubs mogen tijdens deze fase geen nieuwe spelers toevoegen aan hun Europese lijst. Een eventuele transfer zou dus uitsluitend betrekking hebben op de nationale competitie. De spits verloor de voorbije maanden terrein in de selectie en komt nauwelijks nog aan bod.

Genk wil vermijden dat hij een volledig seizoen zonder ritme blijft en staat daarom open voor een tijdelijke oplossing. De club ziet een uitleenbeurt als een manier om zijn ontwikkeling op peil te houden.

Lees ook... Nicky Hayen laat aanvaller volledig links liggen: snelle exit voor zomertransfer bij Genk?›

Utrecht volgt de situatie al langer en zou bereid zijn om snel te schakelen. De Nederlandse ploeg zoekt extra diepgang in de aanvalslinie en ziet Erabi als een profiel dat past binnen hun huidige noden.