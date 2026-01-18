'Alle aanbiedingen geweigerd, op één na: dossier Duranville lijkt beslecht'

'Alle aanbiedingen geweigerd, op één na: dossier Duranville lijkt beslecht'

Het dossier rond Julien Duranville lijkt in een beslissende fase te komen. Borussia Dortmund en de speler zelf hebben volgens nieuwe informatie een duidelijke voorkeur uitgesproken voor één concrete piste.

Basel duwt door voor huurdeal

FC Basel meldde zich twee dagen geleden voor Julien Duranville en lijkt zijn interesse nu te versterken. De Zwitserse club zoekt al enige tijd naar offensieve versterking en ziet in de jonge winger een haalbare optie.

Volgens transferjournalist Florian Plettenberg zijn gevorderde onderhandelingen over Duranville tussen beide clubs aan de gang. De gesprekken zouden zich in een vergevorderd stadium bevinden, waarbij enkel nog enkele contractuele punten moeten worden uitgeklaard.

Dortmund staat open voor een tijdelijke oplossing, zeker omdat Duranville nood heeft aan regelmatige speelminuten. Een uitleenbeurt wordt daarom als de meest logische piste beschouwd. De Duitse club zou bovendien alle andere voorstellen inmiddels naast zich hebben neergelegd.

Speler kiest richting Zwitserland

Duranville, die bij Dortmund beperkte speeltijd kreeg, zou zelf positief staan tegenover een overstap naar Basel. Plettenberg meldt dat ook hij alle andere aanbiedingen naast zich neergelegd heeft. Daarmee lijkt de keuze van zowel club als speler duidelijk.


De Zwitserse club ziet in hem een directe versterking voor de tweede seizoenshelft. De onderhandelingen richten zich nu op de laatste details van de huurconstructie, waarna een akkoord snel kan volgen. Dortmund wil dat de speler in een stabiele omgeving kan doorgroeien en ziet Basel als een geschikte bestemming.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

