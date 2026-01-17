Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Sadick Aliu - Sikan

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Sadick Aliu - Sikan
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 17/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Sadick Aliu - Sikan

'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

De kans dat Mujaid Sadick KRC Genk deze wintermercato verlaat is groot. Paris FC onderzoekt of het de speler kan overnemen. (Lees meer)

'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'
Foto: © photonews

'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

Anderlecht werkt verder aan zijn offensieve versterking. De Brusselse club heeft daarbij een akkoord bereikt over een nieuwe spits. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01

Meer nieuws

Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

Luca Oyen heeft een niet mis te verstane boodschap voor KRC Genk

09:00
"Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

"Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen

08:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Sadick Aliu - Sikan

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Sadick Aliu - Sikan

08:00
Johan Boskamp velt zijn ongezouten mening over transfer van Radja Nainggolan

Johan Boskamp velt zijn ongezouten mening over transfer van Radja Nainggolan

08:20
'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'

08:00
Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

07:40
'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'

07:20
1
Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch"

Franky Van der Elst kraakt Anderlecht-verdediger volledig en stelt zich vragen bij een andere: "Dramatisch"

07:00
Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby Interview

Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby

06:30
2
Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen

Lommel springt over Beerschot, RWDM zit diep in de problemen

06:00
Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge Reactie

Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge

23:40
2
Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan

Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan

23:00
3
🎥 Club Brugge geeft dubbele voorsprong uit handen tegen La Louvière na rode kaart van Ordonez

🎥 Club Brugge geeft dubbele voorsprong uit handen tegen La Louvière na rode kaart van Ordonez

22:48
Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

22:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

21:20
Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

22:00
3
Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

21:40
3
Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard Interview

Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard

20:40
'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

21:20
"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

21:00
Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

20:00
2
"Dat is geweldig nieuws": ferme opsteker voor Vincent Kompany bij Bayern München

"Dat is geweldig nieuws": ferme opsteker voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller

De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller

19:40
2
Anderlecht houdt ook nog deze drie opties gereed als Coosemans niet wil bijtekenen

Anderlecht houdt ook nog deze drie opties gereed als Coosemans niet wil bijtekenen

19:20
OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

19:00
1
🎥 Ivan Leko bijzonder aangeslagen en kritisch na nederlaag van Club Brugge Reactie

🎥 Ivan Leko bijzonder aangeslagen en kritisch na nederlaag van Club Brugge

00:05
16
KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

18:20
6
Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

18:00
De Belg met de opmerkelijkste statistieken in het buitenland: een echte expert

De Belg met de opmerkelijkste statistieken in het buitenland: een echte expert

17:40
Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?

Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?

17:20
Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid"

Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid"

17:00
2
Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

15:50
49
Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald

Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald

16:30
Wie moet Rommens vervangen? Charaï stelt zijn eisen

Wie moet Rommens vervangen? Charaï stelt zijn eisen

16:15
KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder kan verliezen

KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder kan verliezen

15:30
10
"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

15:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over 🎥 Ivan Leko bijzonder ontgoocheld en kritisch na nederlaag van Club Brugge Soloria Soloria over Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic? Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - La Louvière: 2-3 LD 007 LD 007 over Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby Joris impe Joris impe over Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan Carl Peeters Carl Peeters over Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge Panzer Panzer over '4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club' Charly Charly over Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove de zwerte maan de zwerte maan over Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord kukeluku kukeluku over Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved