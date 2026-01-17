Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Sadick Aliu - Sikan
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 17/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Sadick Aliu - Sikan
'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract'
De kans dat Mujaid Sadick KRC Genk deze wintermercato verlaat is groot. Paris FC onderzoekt of het de speler kan overnemen. (Lees meer)
'4 miljoen euro: Anderlecht heeft akkoord met spits én zijn club'
Anderlecht werkt verder aan zijn offensieve versterking. De Brusselse club heeft daarbij een akkoord bereikt over een nieuwe spits. (Lees meer)
