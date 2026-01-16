Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Van Den Bosch

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 16/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Van Den Bosch

Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond

Zeno Van den Bosch (22) lijkt op weg naar een transfervrije overstap naar Union Berlin komende zomer. De centrale verdediger van Antwerp reisde donderdag naar Duitsland om er medische tests af te leggen. (Lees meer)