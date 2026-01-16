'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

En wat als Samuel Bastien zou terugkeren naar België? De centrale middenvelder zit momenteel in een moeilijke situatie bij Fortuna Sittard en wordt gevolgd door RAAL La Louvière.

Dat meldt transferexpert Sacha Tavolieri op X. De club ziet hem als een mogelijke piste voor een transfer deze winter. Tussen de verschillende partijen lopen momenteel gesprekken.

De marktwaarde van Samuel Bastien wordt door Transfermarkt geschat op 400.000 euro. De voormalige speler van Standard ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Fortuna Sittard. Hij kwam er in de zomer van 2024 terecht na zijn vertrek bij Burnley.

Samuel Bastien maakte comeback na beroerte

De 29-jarige middenvelder kreeg te maken met een beroerte en miste daardoor een groot deel van de eerste seizoenshelft. Op 13 december maakte hij zijn rentree door in te vallen tegen PEC Zwolle (0-1-verlies). Dat was bijna acht maanden nadat hij ternauwernood aan de dood was ontsnapt. Een bijzonder zwaar verhaal dat uiteraard een impact had op de speler, die nu ongetwijfeld wil tonen wat hij nog in zijn mars heeft.

Een transfer of uitleenbeurt naar België zou voor Bastien een oplossing kunnen zijn om opnieuw meer speelminuten te maken. Het is afwachten of de onderhandelingen tot een akkoord leiden en of de speler overtuigd raakt door het project van RAAL.

Samuel Bastien verliet België in juli 2022 toen hij Standard inruilde voor Burnley. In eigen land speelde hij eerder ook voor Anderlecht, waar hij in december 2014 op 18-jarige leeftijd zijn profdebuut maakte.