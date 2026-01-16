'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

En wat als Samuel Bastien zou terugkeren naar België? De centrale middenvelder zit momenteel in een moeilijke situatie bij Fortuna Sittard en wordt gevolgd door RAAL La Louvière.

Dat meldt transferexpert Sacha Tavolieri op X. De club ziet hem als een mogelijke piste voor een transfer deze winter. Tussen de verschillende partijen lopen momenteel gesprekken.

De marktwaarde van Samuel Bastien wordt door Transfermarkt geschat op 400.000 euro. De voormalige speler van Standard ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Fortuna Sittard. Hij kwam er in de zomer van 2024 terecht na zijn vertrek bij Burnley.

Samuel Bastien maakte comeback na beroerte

De 29-jarige middenvelder kreeg te maken met een beroerte en miste daardoor een groot deel van de eerste seizoenshelft. Op 13 december maakte hij zijn rentree door in te vallen tegen PEC Zwolle (0-1-verlies). Dat was bijna acht maanden nadat hij ternauwernood aan de dood was ontsnapt. Een bijzonder zwaar verhaal dat uiteraard een impact had op de speler, die nu ongetwijfeld wil tonen wat hij nog in zijn mars heeft.

Een transfer of uitleenbeurt naar België zou voor Bastien een oplossing kunnen zijn om opnieuw meer speelminuten te maken. Het is afwachten of de onderhandelingen tot een akkoord leiden en of de speler overtuigd raakt door het project van RAAL.

Lees ook... Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?
Samuel Bastien verliet België in juli 2022 toen hij Standard inruilde voor Burnley. In eigen land speelde hij eerder ook voor Anderlecht, waar hij in december 2014 op 18-jarige leeftijd zijn profdebuut maakte.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière
Samuel Bastien

Meer nieuws

Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?

Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?

17:20
LIVE: Daar is de 2-2! Lahssaini knalt de gelijkmaker binnen Live

LIVE: Daar is de 2-2! Lahssaini knalt de gelijkmaker binnen

22:31
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

21:20
Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

22:30
Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard Interview

Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard

20:40
Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

22:00
Anderlecht houdt ook nog deze drie opties gereed als Coosemans niet wil bijtekenen

Anderlecht houdt ook nog deze drie opties gereed als Coosemans niet wil bijtekenen

19:20
Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

21:40
2
"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

21:00
OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

19:00
1
KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

18:20
6
"Dat is geweldig nieuws": ferme opsteker voor Vincent Kompany bij Bayern München

"Dat is geweldig nieuws": ferme opsteker voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

18:00
Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

20:00
De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller

De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller

19:40
2
Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid"

Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid"

17:00
2
De Belg met de opmerkelijkste statistieken in het buitenland: een echte expert

De Belg met de opmerkelijkste statistieken in het buitenland: een echte expert

17:40
Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

15:50
45
Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

14:21
13
Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

14:00
Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald

Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald

16:30
Wie moet Rommens vervangen? Charaï stelt zijn eisen

Wie moet Rommens vervangen? Charaï stelt zijn eisen

16:15
KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder kan verliezen

KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder kan verliezen

15:30
9
"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

15:15
Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

13:00
15
Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

11:00
OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

14:51
10
Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

13:26
2
Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

13:00
1
Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

11:20
10
LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

10:15
Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

13:15
Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

12:00
4
BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

10:30
Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

11:40
Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" Reactie

Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen"

09:15
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Negenduuzend Negenduuzend over Club Brugge - La Louvière: 2-3 Pardia Pardia over KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder gaat verliezen Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond Johnnie Walker Johnnie Walker over Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie Don Bozhinov Don Bozhinov over Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge Artevelde Artevelde over Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad" Joe Joe over Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" cartman_96 cartman_96 over De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller Nelvafrel Nelvafrel over KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint Andreas2962 Andreas2962 over Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved