Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard Luik zet zijn wintermercato stevig verder. Na de officiële komst van Gustav Mortensen blijft de club van coach Vincent Euvrard gericht op versterking, met de bedoeling toch nog de Champions' Play-offs te halen.

Een opvallende naam is die van Teddy Teuma. De 32-jarige Maltees, voormalig kapitein van Union, staat op het punt terug te keren naar België. Hij maakte in 2023 de overstap van Union naar Reims voor acht miljoen euro.

Teddy Teuma komt transfervrij naar Standard

Teuma arriveert gratis bij Standard. Hij slaagde erin zijn contract bij Reims, dat nog tot juni 2027 liep, te beëindigen. Bij Standard tekent hij voor zes maanden, met een optie voor een extra jaar.

De middenvelder kende een wisselvallige periode bij Reims. Vorig seizoen werd hij tijdelijk uit de selectie gezet, dit seizoen verloor hij zijn basisplaats na november. Toch scoorde hij dit seizoen al zes keer en gaf hij vijf assists in competitie en beker.

Als Teuma zijn komst afrondt, haalt Standard een ervaren speler binnen die goed kan samenwerken met onder andere Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen. Zijn ervaring kan cruciaal zijn in de strijd om de Playoffs 1.

Ook Bernard Nguene van Nice is onderweg naar Standard

Daarnaast werkt Standard ook aan de komst van de jonge Kamerunese vleugelspeler Bernard Nguene van Nice. De 18-jarige kan op drie aanvallende posities uit de voeten, maar zal vooral op rechts worden ingezet. Zijn komst gebeurt op huurbasis, met een optie tot aankoop van 2 miljoen euro.

Lees ook... 'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen'

Beide spelers worden vrijdag in Luik verwacht voor hun medische keuring en het tekenen van de contracten. Als alles doorgaat, heeft Marc Wilmots het Standard-nucleus in de eerste week van de wintermercato al met drie spelers versterkt.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Reims
Teddy Teuma

Meer nieuws

'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen'

'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen'

20:20
5
Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

13:15
Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

13:00
Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Teuma - Mirisola - Castagne - Surdez - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Teuma - Mirisola - Castagne - Surdez - Van Den Bosch

11:20
Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

12:00
1
Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

11:40
LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

10:15
Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

10:15
3
Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

11:00
AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

10:18
BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

10:30
Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

10:00
Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

09:45
1
Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" Reactie

Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen"

09:15
2
Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

09:30
Opvallende nieuwe naam in selectie Club Brugge, ook Jackers is weer van de partij

Opvallende nieuwe naam in selectie Club Brugge, ook Jackers is weer van de partij

08:40
KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

09:00
Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?"

Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?"

08:00
13
Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond

Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond

07:40
14
Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon

Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon

08:20
Serie A klopt aan: levert jeugdproduct Zulte Waregem en Club Brugge miljoenen op voor Standard?

Serie A klopt aan: levert jeugdproduct Zulte Waregem en Club Brugge miljoenen op voor Standard?

06:30
2
Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten Reactie

Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten

07:00
13
Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

07:20
3
Versnelling hoger: inkomend én uitgaand transfergeweld voor Club Brugge

Versnelling hoger: inkomend én uitgaand transfergeweld voor Club Brugge

06:00
Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons" Reactie

Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons"

23:31
11
Jonge Rode Duivel in de belangstelling van Real Madrid én Barcelona

Jonge Rode Duivel in de belangstelling van Real Madrid én Barcelona

23:00
Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker

Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker

22:35
DONE DEAL: Opnieuw kassa kassa voor KVC Westerlo

DONE DEAL: Opnieuw kassa kassa voor KVC Westerlo

22:00
Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

22:30
12
"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

21:20
1
📷 Vanhaezebrouck, De Vlieger en de supporters laten zich uit: rood voor Gent? Strafschop Anderlecht?

📷 Vanhaezebrouck, De Vlieger en de supporters laten zich uit: rood voor Gent? Strafschop Anderlecht?

21:40
2
DONE DEAL: Standard slaat toe en kaapt transfer weg voor neus KVC Westerlo

DONE DEAL: Standard slaat toe en kaapt transfer weg voor neus KVC Westerlo

19:00
Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht

Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht

21:00
1
'Standard schiet raak: goalgetter vrijdag naar Luik'

'Standard schiet raak: goalgetter vrijdag naar Luik'

18:20
3
📷 RSC Anderlecht - KAA Gent begint met vertraging door opvallende reden

📷 RSC Anderlecht - KAA Gent begint met vertraging door opvallende reden

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 20:45 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad" stefke stef stefke stef over Club Brugge - La Louvière: - Soloria Soloria over Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond stefke stef stefke stef over Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons" Svédél Svédél over Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" laszlo laszlo over Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord Birger J. Birger J. over Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?" André Coenen André Coenen over Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Serie A klopt aan: levert jeugdproduct Zulte Waregem en Club Brugge miljoenen op voor Standard? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved