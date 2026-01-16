Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

Standard Luik zet zijn wintermercato stevig verder. Na de officiële komst van Gustav Mortensen blijft de club van coach Vincent Euvrard gericht op versterking, met de bedoeling toch nog de Champions' Play-offs te halen.

Een opvallende naam is die van Teddy Teuma. De 32-jarige Maltees, voormalig kapitein van Union, staat op het punt terug te keren naar België. Hij maakte in 2023 de overstap van Union naar Reims voor acht miljoen euro.

Teddy Teuma komt transfervrij naar Standard

Teuma arriveert gratis bij Standard. Hij slaagde erin zijn contract bij Reims, dat nog tot juni 2027 liep, te beëindigen. Bij Standard tekent hij voor zes maanden, met een optie voor een extra jaar.

De middenvelder kende een wisselvallige periode bij Reims. Vorig seizoen werd hij tijdelijk uit de selectie gezet, dit seizoen verloor hij zijn basisplaats na november. Toch scoorde hij dit seizoen al zes keer en gaf hij vijf assists in competitie en beker.

Als Teuma zijn komst afrondt, haalt Standard een ervaren speler binnen die goed kan samenwerken met onder andere Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen. Zijn ervaring kan cruciaal zijn in de strijd om de Playoffs 1.

Ook Bernard Nguene van Nice is onderweg naar Standard

Daarnaast werkt Standard ook aan de komst van de jonge Kamerunese vleugelspeler Bernard Nguene van Nice. De 18-jarige kan op drie aanvallende posities uit de voeten, maar zal vooral op rechts worden ingezet. Zijn komst gebeurt op huurbasis, met een optie tot aankoop van 2 miljoen euro.



Lees ook... 'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen'›

Beide spelers worden vrijdag in Luik verwacht voor hun medische keuring en het tekenen van de contracten. Als alles doorgaat, heeft Marc Wilmots het Standard-nucleus in de eerste week van de wintermercato al met drie spelers versterkt.