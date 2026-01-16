Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond

Zeno Van den Bosch (22) lijkt op weg naar een transfervrije overstap naar Union Berlin komende zomer. De centrale verdediger van Antwerp reisde donderdag naar Duitsland om er medische tests af te leggen.

Door een vrije dag na de bekerzege tegen La Louvière kon Van den Bosch ongehinderd naar Berlijn afreizen. Hij keerde diezelfde avond nog terug naar België, aangezien hij vrijdag opnieuw op de Bosuil verwacht werd ter voorbereiding van de competitiewedstrijd tegen Dender.

Hoewel Antwerp weet dat Union Berlin aan hem trekt, blijft de manier waarop gevoelig. Van den Bosch gaf het clubbestuur onlangs nog aan dat hij twijfelde tussen bijtekenen of een vertrek naar de Bundesliga. Zijn recente trip en de berichten in Duitse media doen echter vermoeden dat de beslissing quasi vastligt.

Van Den Bosch verlaat de Bosuil transfervrij

Bij de Great Old rekenden ze op meer transparantie én op een contractverlenging. Eind vorig jaar werd nog een voorstel gedaan, na lange onderhandelingen waarin Van den Bosch aan een relatief laag loon bleef spelen. Dat aanbod lijkt nu zonder gevolg te blijven.

De frustratie wordt versterkt door het feit dat Van den Bosch vorige zomer een bod van ruim vijf miljoen euro van Lecce afwees. Als jeugdproduct dreigt hij nu zonder transfersom te vertrekken, wat intern en bij de achterban voor ergernis zorgde, al probeerde de speler de relatie nadien te herstellen.



Sportief zit Antwerp nu met een moeilijke keuze. Blijft Van den Bosch een vaste waarde, of krijgen andere verdedigers kansen richting volgend seizoen? Trainer Joseph Oosting kampt defensief met een dunne kern en wil competitief blijven. Een wintertransfer met beperkte vergoeding zou ideaal zijn, maar voorlopig bleef elk contact met Union Berlin uit.