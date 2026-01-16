OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Radja Nainggolan (37) heeft zijn transfer beet. De ex-Rode Duivel verlaat Sporting Lokeren en zet zijn carrière voort bij Patro Eisden onder leiding van Stijn Stijnen. De middenvelder wil samen met de Limburgers de promotie naar de Jupiler Pro League afdwingen.

Bij Lokeren betreuren ze het vertrek van hun aanwinst. CEO Thomas Bernaert en voorzitter Hans Van Duysen lieten weten: “We hadden Radja graag gehouden en hebben daar alles voor gedaan. Maar uit respect voor de speler hebben we groen licht gegeven voor de transfer.”

Het was geen eenvoudige overgang. Begin januari kwam het nieuws over de interesse van Patro Eisden naar buiten, maar Lokeren wilde aanvankelijk niet meewerken. Nainggolan zelf was echter vastberaden om de overstap te maken, wat tot spanningen tussen beide clubs leidde.

Lokeren betreurt vertrek Nainggolan, Patro juicht

Uiteindelijk werd een akkoord bereikt. Nainggolan tekende een contract van 1,5 jaar bij Patro Eisden, met de mogelijkheid tot verlenging. Stijn Stijnen reageerde verheugd: “We zijn blij met de komst van de ex-Rode Duivel en respecteren het bestuur van Lokeren voor hun medewerking.”

Patro Eisden staat momenteel zevende in de Challenger Pro League, maar wil nog sterk terugkomen in de strijd om promotie. Met de komst van Nainggolan versterkt de club het middenveld en voegt het ervaring toe aan het team.


Nainggolan wordt om 16u30 officieel voorgesteld bij de Limburgers. Voor de 37-jarige Belg betekent dit een nieuw hoofdstuk in zijn indrukwekkende carrière, waarin hij naast Lokeren ook naam maakte bij onder andere AS Roma en Internazionale.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren
Radja Nainggolan

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne - Surdez - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne - Surdez - Van Den Bosch

14:51
"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

15:15
Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

14:21
5
Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

14:00
Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

13:26
2
Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

13:15
Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

13:00
5
Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

13:00
1
BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

10:30
Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

11:40
Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

12:00
4
Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

11:20
6
Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

11:00
AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

10:18
LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

10:15
Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

09:45
1
Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

10:15
4
Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

10:00
Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" Reactie

Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen"

09:15
2
Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

09:30
2
KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

09:00
1
Opvallende nieuwe naam in selectie Club Brugge, ook Jackers is weer van de partij

Opvallende nieuwe naam in selectie Club Brugge, ook Jackers is weer van de partij

08:40
Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon

Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon

08:20
Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?"

Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?"

08:00
15
Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond

Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond

07:40
17
Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten Reactie

Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten

07:00
17
Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

07:20
3
Serie A klopt aan: levert jeugdproduct Zulte Waregem en Club Brugge miljoenen op voor Standard?

Serie A klopt aan: levert jeugdproduct Zulte Waregem en Club Brugge miljoenen op voor Standard?

06:30
2
Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons" Reactie

Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons"

23:31
13
Versnelling hoger: inkomend én uitgaand transfergeweld voor Club Brugge

Versnelling hoger: inkomend én uitgaand transfergeweld voor Club Brugge

06:00
Jonge Rode Duivel in de belangstelling van Real Madrid én Barcelona

Jonge Rode Duivel in de belangstelling van Real Madrid én Barcelona

23:00
Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker

Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker

22:35
Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

22:30
15
DONE DEAL: Opnieuw kassa kassa voor KVC Westerlo

DONE DEAL: Opnieuw kassa kassa voor KVC Westerlo

22:00
📷 Vanhaezebrouck, De Vlieger en de supporters laten zich uit: rood voor Gent? Strafschop Anderlecht?

📷 Vanhaezebrouck, De Vlieger en de supporters laten zich uit: rood voor Gent? Strafschop Anderlecht?

21:40
2
"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

21:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 20:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 20:00 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan FCBalto FCBalto over Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?" FCBalto FCBalto over Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond FCBalto FCBalto over Club Brugge - La Louvière: - Don Bozhinov Don Bozhinov over Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten Zoeloe Zoeloe over Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons" Johnnie Walker Johnnie Walker over Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved