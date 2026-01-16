OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

Radja Nainggolan (37) heeft zijn transfer beet. De ex-Rode Duivel verlaat Sporting Lokeren en zet zijn carrière voort bij Patro Eisden onder leiding van Stijn Stijnen. De middenvelder wil samen met de Limburgers de promotie naar de Jupiler Pro League afdwingen.

Bij Lokeren betreuren ze het vertrek van hun aanwinst. CEO Thomas Bernaert en voorzitter Hans Van Duysen lieten weten: “We hadden Radja graag gehouden en hebben daar alles voor gedaan. Maar uit respect voor de speler hebben we groen licht gegeven voor de transfer.”

Het was geen eenvoudige overgang. Begin januari kwam het nieuws over de interesse van Patro Eisden naar buiten, maar Lokeren wilde aanvankelijk niet meewerken. Nainggolan zelf was echter vastberaden om de overstap te maken, wat tot spanningen tussen beide clubs leidde.

Lokeren betreurt vertrek Nainggolan, Patro juicht

Uiteindelijk werd een akkoord bereikt. Nainggolan tekende een contract van 1,5 jaar bij Patro Eisden, met de mogelijkheid tot verlenging. Stijn Stijnen reageerde verheugd: “We zijn blij met de komst van de ex-Rode Duivel en respecteren het bestuur van Lokeren voor hun medewerking.”

Patro Eisden staat momenteel zevende in de Challenger Pro League, maar wil nog sterk terugkomen in de strijd om promotie. Met de komst van Nainggolan versterkt de club het middenveld en voegt het ervaring toe aan het team.



Nainggolan wordt om 16u30 officieel voorgesteld bij de Limburgers. Voor de 37-jarige Belg betekent dit een nieuw hoofdstuk in zijn indrukwekkende carrière, waarin hij naast Lokeren ook naam maakte bij onder andere AS Roma en Internazionale.