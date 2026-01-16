KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

Einde verhaal voor Franck Surdez (23) bij AA Gent. De Zwitserse winger maakt een definitieve transfer naar FC Sion, zijn oude club in Zwitserland.

Gent haalde Surdez twee jaar geleden nog binnen voor 1,3 miljoen euro. Met deze transfer recupereert de club dat bedrag volledig.

Surdez kende bij Gent geen vaste plek in de ploeg en worstelde met vorm en consistentie. Zijn vertrek kwam dan ook niet als een verrassing.

Franck Surdez trekt naar zijn oude club Sion

Trainer Rik De Mil benadrukte eerder al zijn standpunt: “Voorlopig komt iemand zoals Franck Surdez niet in aanmerking voor een selectie. En vermoedelijk zal dat ook niet gebeuren zolang de mercato loopt.”

De Mil voegde eraan toe dat hij enkel rekent op spelers die volledig met hun hoofd bij AA Gent zitten. Surdez paste volgens hem niet meer in dat plaatje.



Bij FC Sion krijgt Surdez een nieuwe kans om zich te herpakken. De Zwitserse club hoopt dat de jonge winger zijn talent eindelijk kan tonen op een stabielere basis.