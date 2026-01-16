AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

Foto: © photonews

Robin Mirisola heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd tot de zomer van 2030. De 19-jarige spits stond de afgelopen maanden ook in de belangstelling van AC Milan, maar kiest ervoor zijn toekomst in Limburg verder uit te bouwen.

“Ik ben enorm trots dat ik mijn contract bij KRC Genk kan verlengen", laat Mirisola weten in een officieel clubbericht. 

“Deze club betekent alles voor mij. Als kleine jongen kwam ik hier supporteren in de tribune. Toen al droomde ik ervan om hier ooit op het veld te mogen staan.”

De jonge Limburger voelt zich enorm gemotiveerd door het vertrouwen van de club. “Het vertrouwen dat ik van de club krijg, motiveert me om elke dag harder te werken en het maximum uit mezelf te halen. Ik hoop de club te kunnen terugbetalen met veel doelpunten,” aldus Mirisola.

Mirisola werd beloond met een nieuw contract bij Genk

Mirisola speelt al sinds zijn zesde bij Genk en doorliep de volledige jeugdopleiding van de club. Dit seizoen kwam hij elf keer in actie in het eerste elftal, waarin hij één keer scoorde en één assist gaf.


Zijn eerdere contract liep nog tot de zomer van 2027, maar met deze nieuwe verbintenis blijft hij de komende vier seizoenen aan de Limburgers verbonden.

KRC Genk
Jong Genk
Robin Mirisola

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Mirisola - Castagne - Surdez - Van Den Bosch

10:18
Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

11:00
BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

10:30
LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

10:15
Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

10:15
1
Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

09:45
Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

10:00
Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" Reactie

09:15
1
Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

09:30
Opvallende nieuwe naam in selectie Club Brugge, ook Jackers is weer van de partij

08:40
KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

09:00
1
Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?"

08:00
11
Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond

07:40
7
Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon

08:20
Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten Reactie

07:00
12
Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

07:20
2
Serie A klopt aan: levert jeugdproduct Zulte Waregem en Club Brugge miljoenen op voor Standard?

06:30
1
Versnelling hoger: inkomend én uitgaand transfergeweld voor Club Brugge

06:00
Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons" Reactie

23:31
8
Jonge Rode Duivel in de belangstelling van Real Madrid én Barcelona

23:00
Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker

22:35
DONE DEAL: Opnieuw kassa kassa voor KVC Westerlo

22:00
Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

22:30
12
"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

21:20
1
📷 Vanhaezebrouck, De Vlieger en de supporters laten zich uit: rood voor Gent? Strafschop Anderlecht?

21:40
2
Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht

21:00
1
'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen'

20:20
5
📷 RSC Anderlecht - KAA Gent begint met vertraging door opvallende reden

20:40
Blijft deze speler langer bij Zulte Waregem? "Ik voel me hier al helemaal thuis"

19:50
Eddy Snelders in beroep tegen zware celstraf: "Blij dat ik betrapt ben"

20:00
3
De nieuwe Tzolis? 'Club Brugge wil met miljoenen toeslaan voor nieuwe spits'

19:40
7
DONE DEAL: Standard slaat toe en kaapt transfer weg voor neus KVC Westerlo

19:00
Kortrijk is op zijn hoede voor Patro Eisden: "We mogen vooral niet vergeten te voetballen"

18:50
Hallucinante bedragen of niet? 500 miljoen(!) aanvragen voor WK-tickets

19:20
3
Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad" Reactie

00:06
18
Hoe Antwerp in een moeilijke situatie verzeild is geraakt rond publiekslieveling (maar er ook hoop is)

18:40
5

