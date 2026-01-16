AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

Robin Mirisola heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd tot de zomer van 2030. De 19-jarige spits stond de afgelopen maanden ook in de belangstelling van AC Milan, maar kiest ervoor zijn toekomst in Limburg verder uit te bouwen.

“Ik ben enorm trots dat ik mijn contract bij KRC Genk kan verlengen", laat Mirisola weten in een officieel clubbericht.

“Deze club betekent alles voor mij. Als kleine jongen kwam ik hier supporteren in de tribune. Toen al droomde ik ervan om hier ooit op het veld te mogen staan.”

De jonge Limburger voelt zich enorm gemotiveerd door het vertrouwen van de club. “Het vertrouwen dat ik van de club krijg, motiveert me om elke dag harder te werken en het maximum uit mezelf te halen. Ik hoop de club te kunnen terugbetalen met veel doelpunten,” aldus Mirisola.

Mirisola werd beloond met een nieuw contract bij Genk

Mirisola speelt al sinds zijn zesde bij Genk en doorliep de volledige jeugdopleiding van de club. Dit seizoen kwam hij elf keer in actie in het eerste elftal, waarin hij één keer scoorde en één assist gaf.



Zijn eerdere contract liep nog tot de zomer van 2027, maar met deze nieuwe verbintenis blijft hij de komende vier seizoenen aan de Limburgers verbonden.