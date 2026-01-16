Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

Timothy Castagne komt bij Fulham niet meer zo vaak in actie. De Rode Duivel kan rekenen op belangstelling uit Italië.

De situatie van Timothy Castagne bij Fulham is tot nu toe gemengd. De Rode Duivel wisselt sinds het begin van het seizoen tussen basisplaatsen en bankzitjes, in concurrentie met Kenny Tete. Hij zou kunnen overwegen om deze winter nog een transfer te maken gezien het WK dat eraan komt.

Volgens La Stampa zou die interesse uit Italië komen. Journalisten melden dat Torino de situatie van Castagne nauwlettend volgt en bereid zou zijn om hem voor de tweede helft van het seizoen op huurbasis over te nemen.

Een transfer naar Torino is echter afhankelijk van andere bewegingen in de ploeg. Alleen als Nkounkou en Biraghi vertrekken, zou er ruimte ontstaan voor Castagne in de defensie van de Serie A-club.

Terugkeer naar de Serie A voor Timothy Castagne?

Voor de voormalige Genk-speler zou het een terugkeer naar Serie A betekenen. Van 2017 tot 2020 speelde hij voor Atalanta Bergamo, waar hij 96 wedstrijden afwerkte voordat hij voor meer dan 20 miljoen euro naar Engeland trok.

Het is af te wachten of Castagne een dergelijk risico wil nemen. Hij begon dit seizoen sterk met twee opeenvolgende basisplaatsen bij Fulham en geniet een zekere reputatie als vaste waarde in de nationale ploeg.





Zelfs zonder een vaste basisplaats bij Fulham lijkt zijn deelname aan het WK 2026 vrijwel zeker. Castagne weet dat zijn plek bij de Rode Duivels niet direct in gevaar komt, waardoor een transfer vooral een sportieve keuze zal zijn.