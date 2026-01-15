Transfernieuws en Transfergeruchten 15/01: Sane

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 15/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Sane

Op weg naar Club Brugge... Hij weigerde contractverlenging en blauw-zwart benaderde hem al

Club Brugge blijft deze winter niet bij de pakken zitten in de zoektocht naar defensieve versterking. De naam Sadibou Sané, een jonge centrale verdediger van FC Metz, circuleert al weken in de wandelgangen. En dat is niet zonder reden. (Lees meer)