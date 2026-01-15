Transfernieuws en Transfergeruchten 15/01: Sane

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 15/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Sane

Op weg naar Club Brugge... Hij weigerde contractverlenging en blauw-zwart benaderde hem al

Club Brugge blijft deze winter niet bij de pakken zitten in de zoektocht naar defensieve versterking. De naam Sadibou Sané, een jonge centrale verdediger van FC Metz, circuleert al weken in de wandelgangen. En dat is niet zonder reden. (Lees meer)


Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

TatstOn TatstOn over Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge Negenduuzend Negenduuzend over Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid CringeMedia CringeMedia over Arbeloa beleeft horrordebuut: Real Madrid pijnlijk uitgeschakeld door tweedeklasser in Spaanse beker Soloria Soloria over Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen? Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Er is (nog) geen overeenkomst, maar: 'Gheysens praatte al met kandidaten om Antwerp FC over te nemen' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Anderlecht - KAA Gent: - CringeMedia CringeMedia over Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg Andreas2962 Andreas2962 over 'Anderlecht moest afhaken, maar... Club Brugge ziet in doelman van Belgische club wél nieuwe nummer één' Dirk1897 Dirk1897 over Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten CringeMedia CringeMedia over "Geef hem een standbeeld": deze Rode Duivel maakte indruk tegen Napoli Kantine
