Op weg naar Club Brugge... Hij weigerde contractverlenging en blauw-zwart benaderde hem al

Club Brugge blijft deze winter niet bij de pakken zitten in de zoektocht naar defensieve versterking. De naam Sadibou Sané, een jonge centrale verdediger van FC Metz, circuleert al weken in de wandelgangen. En dat is niet zonder reden.

De interesse is geen spontane ingeving. Brugge had Sané tijdens de voorbije zomer al op de radar staan toen het vooruitliep op een mogelijk vertrek van Joel Ordóñez. Ordóñez bleef uiteindelijk, maar de club hield de situatie rond Sané warm. Een teken dat er structureel wordt gedacht aan vervanging en versterking.

Profiel dat Club Brugge zoekt

Sané (21) is een klassieke atletische centrale verdediger: fysiek sterk, comfortabel in duels en gewend aan de intensiteit van de Ligue 1, al is hij daar nog geen absolute basisspeler. Dat profiel sluit aan bij wat Club Brugge zoekt in een jonge verdediger met groeipotentieel.

Belangrijker misschien nog: Sané weigerde recent een contractverlenging bij Metz. Daardoor verzwakt de onderhandelingspositie van zijn huidige club en ontstaat er ruimte voor een wintertransfer. Dat maakt hem extra interessant voor Brugge, dat met beperkte middelen toch wil toeslaan.

Toch moet de context duidelijk zijn: het is de combinatie van sportieve behoefte en financiële realiteit die deze piste verklaart. Club Brugge zit niet te wachten op een paniekaankoop, maar kan zich geen grote risico’s permitteren, zeker niet met het oog op volgende zomer, waarin de zo goed als zekere uitgaande transfers de kern kunnen hervormen.

Defensieve versterking is geen overbodige luxe

Daarnaast vormt de aanwezigheid van interesse uit andere competities een bijkomende factor. Sané is niet onopgemerkt gebleven en staat op meerdere lijsten, wat druk zet op Brugge om snel te handelen als het wil winnen van de concurrentie.



De beslissing om Sané deze winter al te benaderen, in plaats van te wachten tot de zomer, zegt iets over de ambitie én het gevoel binnen de club dat de defensie versterkt moet worden. Met wisselende resultaten en soms kwetsbare momenten, zeker in Europese duels, is dat geen overbodige luxe meer.

