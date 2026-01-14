Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Mitrovic - Angulo - Teague
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 14/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mitrovic - Angulo - Teague
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst
Ryan Teague kon zich dit seizoen amper tonen bij KV Mechelen. Door blessureleed en weinig speelminuten kiest Malinwa nu voor een oplossing die alle partijen moet helpen. (Lees meer)
Foto: © photonews
De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'
Nilson Angulo heeft de voorbije maanden een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Heel wat clubs volgen hem op de voet, ook uit La Liga. (Lees meer)
'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent'
Stefan Mitrovic maakt geen deel uit van de A-kern van KAA Gent. Zijn aflopende contract zorgt ervoor dat een vertrek in de winter steeds waarschijnlijker wordt. (Lees meer)
