Groen-zwart ruikt versterking: Cercle Brugge dient bod in voor Franse verdediger

Cercle Brugge is zijn wintermercato sterk begonnen en lijkt niet van plan om het daarbij te laten. Na Dante Vanzeir richt groen-zwart de pijlen nu op defensieve versterking.

Cercle Brugge begon de wintermercato meteen met een knal door Dante Vanzeir binnen te halen. De spits wordt (met aankoopoptie) gehuurd van KAA Gent tot aan het einde van het seizoen.

Maar de Vereniging kijkt al verder naar de volgende versterking. Volgens onze informatie heeft Cercle zijn oog laten vallen op Geoffrey Kondo van USL Dunkerque.

Cercle duwt door voor volgende versterking

En het gaat verder: groen-zwart heeft namelijk al een bod ingediend van 1,5 miljoen euro bij de Ligue 2-club, zonder veel succes. Het bod werd afgewezen.

Cercle zal nog wel verdere pogingen ondernemen om Kondo te contracteren. Zijn marktwaarde bedraagt 800.000 euro volgens Transfermarkt. Hij ligt nog tot 2028 onder contract bij zijn huidige club, wat Dunkerque een goede positie biedt in de onderhandelingen.



Kondo is een linksachter die ook als centrale verdediger uit de voeten kan. De 23-jarige Fransman is een vaste waarde bij zijn ploeg en kwam al iedere competitiewedstrijd in actie dit seizoen.