De kassa rinkelt bij Westerlo (en Genk): Tuur Rommens trekt officieel naar Rangers, dit zijn de details

Het zat er al even aan te komen, maar nu is het ook officieel. Tuur Rommens zet een grote stap in zijn carrière en ruilt KVC Westerlo in voor een buitenlands avontuur bij Rangers.

De transfer hing al een tijdje in de lucht maar is nu ook officieel: Tuur Rommens verlaat KVC Westerlo en trekt naar Rangers in de Schotse eerste klasse. Hij tekende er een contract voor 3,5 jaar.

Rangers legt stevig bedrag op tafel

Het Nieuwsblad weet dat Rangers 4 miljoen euro betaalt aan KVC Westerlo voor de flankverdediger, al profiteert ook KRC Genk (de ex-club van Rommens) goed mee. De Limburgers krijgen 30% van de transfersom.

De 22-jarige Belg is duidelijk enorm gelukkig met zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben heel blij om hier te zijn. Het is een droom om voor een club als deze te spelen en ik heb alleen maar positieve gevoelens", zegt hij bij de clubmedia.

"Iedereen kent Rangers, en wanneer zo’n club interesse in je toont, wil je daar deel van uitmaken. Het belangrijkste voor mij is dat ze in mij geloven, en daarom ben ik hierheen gekomen", gaat Rommens verder.

Europees podium lonkt



"Het is een grote club met veel supporters en ze spelen altijd Europees voetbal. Het was voor mij een heel gemakkelijke keuze", aldus de verdediger. In totaal speelde hij 79 wedstrijden voor Westerlo waarin hij één doelpunt maakte en goed was voor negen assists.