'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club'

STVV blijft voorlopig opvallend stil op de transfermarkt, maar achter de schermen wordt volop gewerkt. De eerste inkomende transfer lijkt nu plots dichterbij dan verwacht.

STVV heeft nog grote plannen tijdens deze wintermercato maar realiseerde nog geen enkele transfer. De enige beweging die deze winter plaatsvond op Stayen was de breuk met Loïc Lapoussin.

Maar de Truienaars willen nog graag versterking verwelkomen, dat is duidelijk. De 18-jarige Shion Shinkawa zal binnenkort, behoudens een grote verrassing, overkomen. Ze azen ook op Oumar Diouf van RFC Liège.

Loïc Mbe Soh op weg naar de Kanaries

Uiteindelijk zou de eerste inkomende transfer er eentje uit eigen land kunnen zijn. Volgens Het Belang van Limburg staat Sint-Truiden namelijk dicht bij de komst van Loïc Mbe Soh.

Mbe Soh is een sterkhouder bij Beerschot, waar hij in het overgrote deel van de wedstrijden ook aantreedt als aanvoerder. Dit seizoen speelde hij al iedere match de volle 90 minuten.



Hij moet extra concurrentie bieden achteraan in de kern van Wouter Vrancken. Transfermarkt schat zijn waarde op 1,5 miljoen euro. Voor Beerschot zou het een flinke aderlating zijn.