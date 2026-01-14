OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst

Ryan Teague kon zich dit seizoen amper tonen bij KV Mechelen. Door blessureleed en weinig speelminuten kiest Malinwa nu voor een oplossing die alle partijen moet helpen.

Afgelopen zomer haalde KV Mechelen een Australisch talent binnen: Ryan Teague. De 23-jarige verdedigende middenvelder kwam over van Melbourna Victory.

Maar veel plezier beleefde Teague nog niet aan zijn transfer naar Malinwa. In totaal kwam hij dit seizoen slechts vijf keer in actie. Goed voor zo'n... 35 minuten.

Terug naar Australië om minuten te maken

De Australiër kampte met een lastige blessure doorheen de eerste seizoenshelft, maar kon ook voor- en nadien amper minuten maken. Nu heeft KV Mechelen een oplossing gevonden.

"Onze Aussie-boy keert terug naar de roots. Ryan zal tot het einde van seizoen 25/26 uitkomen voor de regerende kampioen, Melbourne City", klinkt het bij de club. Op die manier kan Teague zich rustiger ontwikkelen.



Bij Melbourne City maakt hij ook aanspraak op meer minuten, waarna hij sterker kan terugkeren naar Mechelen. Achter de Kazerne ligt hij nog tot 2028 onder contract.