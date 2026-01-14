Westerlo passeert alweer langs de kassa: aanvaller trekt naar Turkije

Westerlo neemt afscheid van alweer een jonge flankspeler. De 21‑jarige Schotse winger Adedire Mebude maakt de overstap naar de Turkse eersteklasser Rizespor.

Mebude doorliep de jeugd van Rangers en vertrok later naar Manchester City. Bij Westerlo zette hij in 2023 zijn eerste stap in het profvoetbal.

Bij de Kemphanen kreeg hij niet altijd veel speeltijd. Dit seizoen kwam hij sporadisch in actie, maar scoorde hij wel enkele doelpunten als invaller.

Eerder werd hij al uitgeleend aan Bristol City en Hamburger SV, maar een echte doorbraak bleef uit.

Adedire Mebude trekt naar Rizespor

Westerlo ontvangt een mooie transfersom voor de flankspeler, al is het exacte bedrag niet bekend. Mebude had nog een contract tot 2027.



In Turkije krijgt Mebude bij Rizespor een nieuwe kans om zich in een andere competitie te bewijzen en meer speelminuten te maken.