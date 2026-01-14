Radja Nainggolan wil nog steeds weg, maar Lokeren neemt stevig standpunt in

Het water tussen KSC Lokeren en Patro Eisden blijft bijzonder diep in het dossier-Radja Nainggolan. Lokeren heeft een stevig standpunt ingenomen rond de middenvelder.

De Limburgers waagden zich aan een bod, maar dat werd door Sporting resoluut van tafel geveegd. En dat zal bij elk volgend voorstel niet anders zijn.

CEO Thomas Bernaert is duidelijk over de houding van Lokeren. Een vertrek van Nainggolan is op Daknam een absolute no-go.

Sporting Lokeren wil Radja Nainggolan absoluut niet laten vertrekken

"Radja is té belangrijk voor ons op en naast het veld", stelt Bernaert in HLN. "Ik reken erop dat we minstens nog een half seizoen op hem kunnen rekenen. Hij is onmisbaar",.

Dat verklaart waarom Lokeren intern bekijkt of het Nainggolan een contractverlenging tot 2027 kan aanbieden. Net dat perspectief ontbreekt volgens Radja, die financieel weet dat Sporting Patro niet kan volgen.



De middenvelder wil nog steeds naar Patro Eisden en wacht voorlopig af, zonder morren. Of dat zo blijft naarmate het einde van de wintermercato nadert, moet blijken.

