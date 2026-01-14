Opvallend: voormalige Pro League-spits trekt naar China

Makhtar Gueye is zijn basisplaats kwijtgeraakt bij Blackburn. De voormalige spits van Oostende heeft gekozen voor een vertrek naar een exotische bestemming.

Met 23 doelpunten in twee seizoenen bij Oostende had Makhtar Gueye zich snel op de kaart gezet in het Belgische voetbal. Zijn profiel als sterke targetspits liet hij ook zien bij RWDM, waar hij vorig seizoen nog 11 keer scoorde, ondanks de degradatie van de Brusselaars.

Het is dan ook geen toeval dat Standard anderhalf jaar geleden zijn kans waagde. Nog vóór de komst van Andi Zeqiri en Denis Ayensa deden de Rouches een voorstel voor een huurdeal met aankoopoptie van twee miljoen euro.

Uiteindelijk trok de lange Senegalees voor 1,8 miljoen euro naar Blackburn. Daar groeide hij snel uit tot basisspeler en liet hij zich opmerken met een eerste seizoen van 8 doelpunten en 6 assists in de Championship. Dit seizoen raakte hij zijn plaats in de punt echter kwijt: hij stond nog geen enkele keer aan de aftrap.

La relation juste 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 de ce petit supporter de Blackburn avec le buteur sénégalais Makhtar Gueye ! 🥰



Il se rend pas compte d’à quel point ce petit va s’en souvenir toute sa vie de ces moments…



(TikTok : rover_jr) pic.twitter.com/qUMoQ2nK9J — Footballogue (@Footballogue) November 7, 2025

De verleiding van de Chinese competitie

Omdat hij in de laatste vijf wedstrijden niet meer werd opgenomen in de selectie hing een vertrek al in de lucht. Dat vertrek is nu ook een feit geworden, met een transfer naar China. Gueye tekende bij Shanghai Shenhua een contract voor twee jaar en zal er worden getraind door voormalig Russisch bondscoach Leonid Slutskiy.





📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Blackburn Rovers striker Makhtar Gueye has joined Chinese Super League side Shanghai Shenhua for an undisclosed fee.



(Source: shanghaishenhua/ig) pic.twitter.com/VB65g38uod — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 13, 2026

Shanghai Shenhua eindigde vorig seizoen als tweede in de Chinese competitie en wist in het verleden al grote namen als Tim Cahill, Carlos Tevez en Nicolas Anelka aan te trekken.