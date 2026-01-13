Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Van Den Bosch

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 13/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Van Den Bosch

Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

Union Berlin heeft zich verzekerd van de diensten van Zeno Van den Bosch. De 22-jarige centrale verdediger van Antwerp zal vanaf de komende zomer uitkomen voor de Bundesliga-club, meldt Sky Sport. (Lees meer)