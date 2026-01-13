Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A

Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A
Foto: © photonews

Ignace Van der Brempt weet bij Como voorlopig niet te overtuigen, en RC Lens wil daarvan profiteren. De club uit Noord-Frankrijk zou een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen hebben voorgesteld.

Afgelopen seizoen werd Ignace Van der Brempt (23) uitgeleend aan Como in de Serie A. Na een degelijk jaar werd hij definitief overgenomen van RB Salzburg voor 5 miljoen euro.

Hoewel hij het seizoen 2025-2026 als titularis begon, werd hij nadien afgeremd door een blessure, die hem vier wedstrijden aan de kant hield. Na zijn terugkeer in oktober raakte Van der Brempt niet meer weg van de bank.

Een lastige situatie voor een speler die een vaste waarde was bij de Belgische U21 en ongetwijfeld hoopte op een sterk Serie A-seizoen om zich in de kijker te spelen bij bondscoach Rudi Garcia. Nu lijkt er een oplossing in de maak voor de vleugelverdediger.

Racing Lens informeert

Mogelijk kan hij zich herlanceren in de Ligue 1. Volgens Sacha Tavolieri heeft Racing Lens namelijk gepolst bij Como en een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen voorgesteld, met aankoopoptie. De Italiaanse club zou daar niet weigerachtig tegenover staan. Lens is overigens niet de enige gegadigde: ook Ajax werd recent genoemd.


De situatie van Van der Brempt leek de voorbije weken wel te verbeteren. De ex-speler van Club Brugge begon het seizoen met twee basisplaatsen in drie wedstrijden. Dit seizoen staat hij aan zeven optredens; in totaal speelde hij al 27 wedstrijden voor Como, waarin hij twee assists gaf.

