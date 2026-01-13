Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

Union Berlin heeft zich verzekerd van de diensten van Zeno Van den Bosch. De 22-jarige centrale verdediger van Antwerp zal vanaf de komende zomer uitkomen voor de Bundesliga-club, meldt Sky Sport.

Van den Bosch komt transfervrij over, aangezien zijn contract bij Antwerp aan het einde van het seizoen afloopt. Daarmee haalt Union Berlin een jong talent binnen zonder een transfersom te moeten betalen.

De medische testen zijn inmiddels al succesvol afgerond en de handtekening is gezet. Van den Bosch zal dus volgend seizoen officieel deel uitmaken van de Duitse topclub.

Voor Antwerp betekent het vertrek van Van den Bosch een verlies van een jonge verdediger die de voorbije seizoenen steeds meer vaste waarde werd in de defensie. De club zal nu moeten kijken naar alternatieven of talenten uit de eigen kern doorschuiven.

Van Den Bosch wandelt gratis de deur uit

Van den Bosch zelf kijkt uit naar de stap naar de Bundesliga. Een competitie die bekendstaat om zijn fysiek sterke verdedigers en tactisch veeleisend spel, en waar hij zich verder kan ontwikkelen op hoog niveau.

Lees ook... En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'›

Voor Antwerp is het wel een financiële klap, want Van Den Bosch vertegenwoordigde één van de grootste marktwaardes van de club. Aangezien ze er niet uitkwamen voor een contractverlenging zien ze hem straks gratis de deur uit wandelen. En wat met de komende maanden? Gaan ze nog rekenen op een speler die hen niets meer kan opbrengen?