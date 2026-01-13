Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

Club Brugge kijkt al voorzichtig naar een zomer zonder Joel Ordonez. De Ecuadoraanse verdediger blijft voorlopig belangrijk voor de kern, maar achter de schermen bereidt Blauw-Zwart zich voor op zijn vertrek.

Een oude bekende duikt opnieuw op: Iago Teodoro. De 20-jarige Braziliaan van Flamengo stond afgelopen zomer al op de radar toen Ordonez richting Marseille leek te vertrekken. Volgens RTI Esporte heeft Club recent opnieuw informatie ingewonnen en groeit de interesse in Teodoro concreter, al is er nog geen officieel bod uitgebracht.

Flamengo houdt voorlopig de boot af. Sportief directeur José Boto benadrukt dat Teodoro een belangrijke toekomst bij de Braziliaanse grootmacht heeft.

Eerder werd een bod van Brentford van zo’n twee miljoen euro resoluut geweigerd, waardoor alleen een echt uitzonderlijke deal de deur lijkt te openen. Of toch niet?

Club Brugge heeft Iago Teodoro weer in het vizier

Toch ruikt Club Brugge kansen. Het contract van Teodoro loopt eind dit kalenderjaar af, en verlengen lijkt niet de intentie van de verdediger. Dat maakt een transfer deze zomer realistischer, zeker als Blauw-Zwart snel handelt.

Met een geschatte marktwaarde van één miljoen euro en een doorverkoopclausule richting Volta Redonda kan Club relatief voordelig toeslaan. De Brazilianen lijken niet te rekenen op onmiddellijke grote bedragen, waardoor een deal haalbaar oogt.