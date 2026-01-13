'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Westerlo zoekt dringend versterking voor de linkerflank na recente uitgaande transfers. De club richtte zijn blik op een Deense verdediger, maar krijgt daarbij stevige concurrentie. De onderhandelingen verlopen voorlopig moeizaam.

Westerlo zoekt vervanger voor Rommens

Na het vertrek van Tuur Rommens naar Rangers moest Westerlo snel schakelen. De club had eerder al Jordan Bos verkocht en beschikt daardoor niet langer over een natuurlijke linksachter. De technische staf identificeerde Gustav Mortensen als prioritaire optie. De Deense verdediger staat al geruime tijd op hun lijstje.

Westerlo bracht deze week een officieel voorstel uit bij Lyngby. De Deense club, leider in de tweede klasse, wees dat bod meteen af. Standard toont eveneens interesse, zo meldt Het Nieuwsblad. De Rouches beschikken volgens de betrokken partijen over sterkere uitgangsposities. Standard bood sowieso al meer, zo is te horen. De Luikse club wil nu versneld handelen.

Profiel van Mortensen

Mortensen is 21 jaar en actief bij Lyngby, waar hij dit seizoen 16 wedstrijden speelde. Hij noteerde daarin twee doelpunten en twee assists. Zijn contract loopt tot juni 2027, waardoor Lyngby geen haast heeft om te verkopen. De speler maakte enkele maanden geleden nog minuten tegen de Belgische beloften.

Standard ziet in Mortensen een directe versterking voor de defensie. De club zou bereid zijn om richting één miljoen euro te gaan. Voor Westerlo betekent dat een stevige uitdaging, zeker gezien de beperkte marge na eerdere investeringen. De interesse van beide clubs maakt het dossier complex.


Coach Issame Charaï beschikt momenteel niet over een volwaardige linksback. De sportieve cel wil daarom snel duidelijkheid. De zoektocht loopt al sinds de zomer en Mortensen wordt gezien als een speler die meteen inzetbaar is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Westerlo

Meer nieuws

LIVE: Club Brugge heeft nog een halfuur om het recht te zetten in Charleroi! Live

LIVE: Club Brugge heeft nog een halfuur om het recht te zetten in Charleroi!

21:53
LIVE: La Louvière laat zich niet doen op de Bosuil Live

LIVE: La Louvière laat zich niet doen op de Bosuil

21:51
"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

21:40
"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

20:00
Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

21:00
Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

20:40
'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

20:20
'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

20:00
📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

19:20
Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

18:40
2
'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

19:00
Bij Standard is versterking niet de enige prioriteit: deze twee vertrekkers kunnen alles veranderen Analyse

Bij Standard is versterking niet de enige prioriteit: deze twee vertrekkers kunnen alles veranderen

14:00
Opsteker voor KRC Genk, dat versnelling hoger schakelt richting Zulte Waregem

Opsteker voor KRC Genk, dat versnelling hoger schakelt richting Zulte Waregem

18:00
Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

18:20
1
'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand'

'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand'

15:15
2
DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding

DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding

17:50
2
'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'

'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'

17:40
Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford

Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford

17:20
OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

17:00
3
De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers

De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers

16:00
'Done deal: JPL-club verrast en haalt speler in huis na achttien maanden zonder voetbal'

'Done deal: JPL-club verrast en haalt speler in huis na achttien maanden zonder voetbal'

16:45
Na opvallende exit bij Union: Boufal heeft nieuwe uitdaging beet

Na opvallende exit bij Union: Boufal heeft nieuwe uitdaging beet

16:30
Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A

Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A

15:30
"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

15:00
3
Het grootste en meest langdurige probleem van Anderlecht: oplossing ligt niet voor de hand

Het grootste en meest langdurige probleem van Anderlecht: oplossing ligt niet voor de hand

14:40
Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor

Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor

14:20
CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler

CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler

13:30
6
Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

08:20
3
Cornelis vol ambitie voor clash met Club Brugge: "We zijn geen kleine club"

Cornelis vol ambitie voor clash met Club Brugge: "We zijn geen kleine club"

13:15
'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

13:00
3
"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show

"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show

12:40
Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

12:20
1
Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

12:10
1
Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

12:00
Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

11:40
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Kevin DB Kevin DB over Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen' Dan the Man Dan the Man over Charleroi - Club Brugge: 2-0 Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding Vital Verheyen Vital Verheyen over Antwerp - La Louvière: 1-1 Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets FCBalto FCBalto over Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij cartman_96 cartman_96 over OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor FC BRUGES FC BRUGES over Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1" Swakken Swakken over CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved