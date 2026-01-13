'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

Westerlo zoekt dringend versterking voor de linkerflank na recente uitgaande transfers. De club richtte zijn blik op een Deense verdediger, maar krijgt daarbij stevige concurrentie. De onderhandelingen verlopen voorlopig moeizaam.

Westerlo zoekt vervanger voor Rommens

Na het vertrek van Tuur Rommens naar Rangers moest Westerlo snel schakelen. De club had eerder al Jordan Bos verkocht en beschikt daardoor niet langer over een natuurlijke linksachter. De technische staf identificeerde Gustav Mortensen als prioritaire optie. De Deense verdediger staat al geruime tijd op hun lijstje.

Westerlo bracht deze week een officieel voorstel uit bij Lyngby. De Deense club, leider in de tweede klasse, wees dat bod meteen af. Standard toont eveneens interesse, zo meldt Het Nieuwsblad. De Rouches beschikken volgens de betrokken partijen over sterkere uitgangsposities. Standard bood sowieso al meer, zo is te horen. De Luikse club wil nu versneld handelen.

Profiel van Mortensen

Mortensen is 21 jaar en actief bij Lyngby, waar hij dit seizoen 16 wedstrijden speelde. Hij noteerde daarin twee doelpunten en twee assists. Zijn contract loopt tot juni 2027, waardoor Lyngby geen haast heeft om te verkopen. De speler maakte enkele maanden geleden nog minuten tegen de Belgische beloften.

Standard ziet in Mortensen een directe versterking voor de defensie. De club zou bereid zijn om richting één miljoen euro te gaan. Voor Westerlo betekent dat een stevige uitdaging, zeker gezien de beperkte marge na eerdere investeringen. De interesse van beide clubs maakt het dossier complex.



Coach Issame Charaï beschikt momenteel niet over een volwaardige linksback. De sportieve cel wil daarom snel duidelijkheid. De zoektocht loopt al sinds de zomer en Mortensen wordt gezien als een speler die meteen inzetbaar is.