'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

AS Monaco zoekt dringend defensieve zekerheid na een wisselvallige seizoensstart. Met de kwetsbaarheid achterin grijpt Sébastien Pocognoli nu in, en dat doet hij met een opvallende zet.

Sébastien Pocognoli beleefde een zeer wisselvallige eerste periode bij AS Monaco sinds zijn komst. De club staat pas negende in de Ligue 1 met 23 punten. Enkele zware nederlagen en onnodig puntenverlies tonen aan dat Monaco nog steeds zeer kwetsbaar is.

De Monegasken hebben vooral achteraan versterking nodig. De defensie oogde al vaak wankel en daar komt nu bij dat Pocognoli eigenlijk maar één optie heeft centraal achteraan voor de volgende competitiewedstrijd tegen Lorient.

Een Rode Duivel als oplossing achterin

Monaco wil zich dus snel versterken achteraan en dat zal hen ook lukken, met een Rode Duivel. Sacha Tavolieri meldt namelijk dat Wout Faes naar het prinsdom trekt. 'Done deal', schrijft hij op X.

Dinsdag werd er een akkoord bereikt over een uitleenbeurt met aankoopoptie. Volgens L'Équipe bedraagt die aankoopoptie tussen de 5 en de 10 miljoen euro. Transfermarkt schat zijn waarde op 12 miljoen euro.

Bij Leicester kende hij al langere tijd moeilijkheden. Dit seizoen startte hij slechts negen keer in de basis en mocht hij zes keer invallen. De voorbije acht competitiewedstrijden kwam hij niet in actie. Tijdens de laatste twee zat hij zelfs niet meer op de bank.