'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AS Monaco zoekt dringend defensieve zekerheid na een wisselvallige seizoensstart. Met de kwetsbaarheid achterin grijpt Sébastien Pocognoli nu in, en dat doet hij met een opvallende zet.

Sébastien Pocognoli beleefde een zeer wisselvallige eerste periode bij AS Monaco sinds zijn komst. De club staat pas negende in de Ligue 1 met 23 punten. Enkele zware nederlagen en onnodig puntenverlies tonen aan dat Monaco nog steeds zeer kwetsbaar is.

De Monegasken hebben vooral achteraan versterking nodig. De defensie oogde al vaak wankel en daar komt nu bij dat Pocognoli eigenlijk maar één optie heeft centraal achteraan voor de volgende competitiewedstrijd tegen Lorient.

Een Rode Duivel als oplossing achterin

Monaco wil zich dus snel versterken achteraan en dat zal hen ook lukken, met een Rode Duivel. Sacha Tavolieri meldt namelijk dat Wout Faes naar het prinsdom trekt. 'Done deal', schrijft hij op X.

Dinsdag werd er een akkoord bereikt over een uitleenbeurt met aankoopoptie. Volgens L'Équipe bedraagt die aankoopoptie tussen de 5 en de 10 miljoen euro. Transfermarkt schat zijn waarde op 12 miljoen euro.

Lees ook... 'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'
Bij Leicester kende hij al langere tijd moeilijkheden. Dit seizoen startte hij slechts negen keer in de basis en mocht hij zes keer invallen. De voorbije acht competitiewedstrijden kwam hij niet in actie. Tijdens de laatste twee zat hij zelfs niet meer op de bank.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Monaco
Leicester City
Wout Faes
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

23:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Faes - Pocognoli - Nainggolan - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Faes - Pocognoli - Nainggolan - Van Den Bosch

13:00
"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show

"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show

12:40
Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

12:20
Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

12:10
Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

12:00
Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

11:40
1
"Er wordt momenteel onderhandeld over Duranville" - Ex-Anderlecht-talent zorgt ook voor frustraties

"Er wordt momenteel onderhandeld over Duranville" - Ex-Anderlecht-talent zorgt ook voor frustraties

11:20
LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

10:45
Courtois en co helemaal verrast, complottheorieën vallen uit de lucht: 'Fysiektrainer luidde ontslag in'

Courtois en co helemaal verrast, complottheorieën vallen uit de lucht: 'Fysiektrainer luidde ontslag in'

11:00
Manchester United heeft nieuwe coach te pakken! Senne Lammens krijgt clubicoon als manager

Manchester United heeft nieuwe coach te pakken! Senne Lammens krijgt clubicoon als manager

10:32
Nieuwe wending in Nainggolan-transfer: dit is hoe het er voor staat

Nieuwe wending in Nainggolan-transfer: dit is hoe het er voor staat

10:00
Zulte Waregem haalt assistent bij Dender, dat op zijn beurt ontslagen KV Mechelen-pion haalt

Zulte Waregem haalt assistent bij Dender, dat op zijn beurt ontslagen KV Mechelen-pion haalt

09:30
Voetballer die uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid haalt keihard uit naar zijn ex-club

Voetballer die uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid haalt keihard uit naar zijn ex-club

09:00
2
Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

08:40
37
Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

08:20
1
KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans

KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans

08:00
4
Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

07:40
1
Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

07:20
4
Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

07:00
1
En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

06:30
7
Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

23:30
2
Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

22:30
Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

22:00
1
Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

21:40
4
🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

21:20
Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

21:00
2
Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

20:40
Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

20:20
'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

20:00
1
Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

19:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

18:40
Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

19:20
5
Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

19:00
1
Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

18:40
2
Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

18:20

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 27
West Bromwich West Bromwich 16/01 Middlesbrough Middlesbrough
Ipswich Town Ipswich Town 17/01 Blackburn Blackburn
Coventry City Coventry City 17/01 Leicester City Leicester City
Watford Watford 17/01 Millwall Millwall
Charlton Athletic Charlton Athletic 17/01 Sheffield United Sheffield United
Southampton Southampton 17/01 Hull City Hull City
Preston North End Preston North End 17/01 Derby County Derby County
Oxford Utd Oxford Utd 17/01 Bristol City Bristol City
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 17/01 Portsmouth Portsmouth
Stoke City Stoke City 17/01 QPR QPR
Wrexham Wrexham 17/01 Norwich City Norwich City
Swansea Swansea 17/01 Birmingham City Birmingham City

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Antwerp - La Louvière: - bink bink over Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken RememberLierse RememberLierse over Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans CringeMedia CringeMedia over "Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp CringeMedia CringeMedia over En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion' FELIX25 FELIX25 over 'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen' Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen' Supremepony Supremepony over Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved