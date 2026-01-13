OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor
Brussel, de thuishaven voor Senegalese talenten. Terwijl Union zopas de komst van Massiré Sylla aankondigde, heeft ook RSC Anderlecht de komst van Oumar Sarr officieel bevestigd.

De twee jongens kennen elkaar ongetwijfeld: net als Massiré Sylla werd ook Oumar Sarr (18), de nieuwe versterking van de RSCA Futures, opgeleid bij Diambars FC. Hij maakt rechtstreeks de overstap naar Neerpede en wordt begeleid door BMG, hetzelfde managementbureau dat ook Ousseynou Niang vertegenwoordigt.

Sporting Anderlecht kondigde woensdag de komst van Sarr aan, die in eerste instantie wordt binnengehaald als versterking voor de U23. De 1m80 grote defensieve middenvelder ondertekende een contract tot 2030 bij paars-wit.

Het communiqué van RSC Anderlecht

Op haar officiële website stelde de club haar nieuwe aanwinst voor. "De controlerende middenvelder komt over van Diambars FC, een professionele Senegalese club gevestigd aan het Diambars Instituut in Saly - een stad aan de zuidkust van Dakar. Deze opleidingsstructuur bracht in het verleden onder andere verdediger Kara Mbodj voort, die een carrière uitbouwde in het Europese voetbal en ook in het hart van de defensie van paars-wit speelde."

"Omar Sarr is een efficiënte speler die het graag simpel houdt door de bal voor de verdediging te veroveren en snel door te spelen. De verdedigende middenvelder met een grote motor schuwt het niet om in de schaduw van technisch sterkere spelers te opereren."

"Nadat hij eerst was uitgekomen voor de U17 van Senegal, werd hij al snel overgeplaatst naar de U20, waarmee hij deelnam aan de Afrika Cup U20 in Egypte. Vorig seizoen werd hij uitgeroepen tot een van de elf beste spelers in Senegal", besluit de club.

Anderlecht

