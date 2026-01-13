Na opvallende exit bij Union: Boufal heeft nieuwe uitdaging beet

Het avontuur van Sofiane Boufal bij Union SG is voorbij. Na een afwezigheid om persoonlijke redenen heeft de Marokkaanse spelmaker een nieuwe club gevonden en zet hij zijn carrière voort in Frankrijk.

Breuk met Union

Sofiane Boufal streek aan het begin van september 2024 neer in Brussel waar hij aan de slag ging bij Union SG. De aanvaller werd transfervrij overgenomen terwijl zijn marktwaarde destijds nog zo'n 6 miljoen euro bedroeg.

Tegen het einde van 2024 zat Boufal wegens 'persoonlijke redenen' niet meer bij de groep. Begin januari werd besloten om de samenwerking stop te zetten, waarna hij een vrije speler werd.

Nieuwe start in de Ligue 1

Nu heeft de 32-jarige Marokkaan een nieuwe werkgever gevonden. Volgens onze informatie zal Boufal naar Le Havre trekken. Dinsdag zal hij zijn contract ondertekenen bij de nummer 13 uit de Ligue 1.

Hij zet zijn kribbel onder een overeenkomst tot aan het einde van dit seizoen met optie op een extra jaar. Lang moest de spelmaker dus niet zonder club zitten.



Boufal kwam met een grote naam naar Union maar kon er nooit écht overtuigen. In totaal speelde hij 40 wedstrijden voor de Brusselaars zonder een doelpunt te kunnen scoren. Hij gaf wel zes assists.